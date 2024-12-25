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單親爸棉被給孩子自己卻凍死 她震驚不捨連續18年捐逾1500件棉被

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣民胡珊珊18年前從新聞得知一名單親爸爸將僅有棉被給孩子蓋，自己卻凍死，相當震驚、不捨，為此她與親友發起「募被行動」捐贈雲林家扶中心弱勢家庭，盼憾事不再發生，18年來捐被逾1500件，今年再募集300件羽絨被送給家扶中心，社工今天扮成耶誕老人將棉被發送到家戶。

胡珊珊今天與親友將300件羽絨被送到家扶中心，成為寒冬裡最溫暖的耶誕禮物，胡珊珊說，今年入冬幾波冷鋒，冷得很有感，周末又有冷氣團將至，希望這些棉被能盡快送到家庭中。

提及當初捐棉被的初衷，胡珊珊說，18年前有一則社會新聞讓她相當震驚，當時有一名單親爸爸將僅有棉被給孩子蓋，自己卻因而凍死，天冷蓋被取暖明明是很平常的事，對弱勢家庭來說，卻可能是寒冬奢望，所以她才起心動念捐棉被助弱勢。

一個人力量有限，胡珊珊號召親友加入捐棉被行動，從第一年的66件、第二年的72件棉被，直到今年第18年，募得300件棉被，胡珊珊說，冬天還沒到，就有親友在問何時要捐棉被，讓她很感動。她表示，未來會持續捐被，希望有一天成立基金會，將棉被的溫暖觸及到各地。

雲林家扶中心督導歐厚成表示，每年家扶中心小朋友在寫耶誕心願卡時，很多小朋友的願望僅僅是要一件溫暖的棉被，尤其雲林沿海地區很多弱勢家庭的保暖衣物、棉被都相當陳舊，難以保暖，感謝善心人士送來這麼溫暖的棉被，讓弱勢家庭能夠在寒冬安穩入睡。

雲林縣民胡珊珊（左六）18年來捐被逾1500件，今年再募集300件羽絨被送給家扶中心，社工今天扮成耶誕老人將棉被發送到家戶。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民胡珊珊（左六）18年來捐被逾1500件，今年再募集300件羽絨被送給家扶中心，社工今天扮成耶誕老人將棉被發送到家戶。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民胡珊珊18年來捐被逾1500件，今年再募集300件羽絨被送給家扶中心，社工今天扮成耶誕老人將棉被發送到家戶。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民胡珊珊18年來捐被逾1500件，今年再募集300件羽絨被送給家扶中心，社工今天扮成耶誕老人將棉被發送到家戶。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民胡珊珊18年來捐被逾1500件，今年再募集300件羽絨被送給家扶中心，社工今天扮成耶誕老人將棉被發送到家戶。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民胡珊珊18年來捐被逾1500件，今年再募集300件羽絨被送給家扶中心，社工今天扮成耶誕老人將棉被發送到家戶。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民胡珊珊18年來捐被逾1500件，今年再募集300件羽絨被送給家扶中心，社工今天扮成耶誕老人將棉被發送到家戶。記者陳雅玲／攝影
雲林縣民胡珊珊18年來捐被逾1500件，今年再募集300件羽絨被送給家扶中心，社工今天扮成耶誕老人將棉被發送到家戶。記者陳雅玲／攝影

家扶中心 弱勢家庭 雲林

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