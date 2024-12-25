聽新聞
0:00 / 0:00
高雄騎士閃狗遭轎車撞死 開車人無肇責獲不起訴餵狗男被訴
莊姓男子騎腳踏車險些撞到竄出的狗，他連忙閃避卻遭後方的轎車撞上，送醫後6天不治。家屬追究責任，高雄地檢署認為撞他的人無肇責，但平時餵養這隻狗的謝姓男子沒看管寵物釀禍，依過失致死罪起訴謝男。
雄檢指出，謝姓男子在高雄市三民區民族一路開店，平時會餵養1隻流浪犬，還把流浪犬取名為「豆花」，偶爾會把「豆花」綁在店前騎樓，已經餵養約2、3年。
去年7月3日傍晚，莊姓男子騎腳踏車經過劉姓男子的店前路段，這隻狗突然從路邊竄出，莊男了閃避「豆花」突然向左偏行，卻遭後方劉姓男子駕駛的轎車撞倒上，頭部受創，送醫後6天不治。
莊男的家屬報警究責，轎車車主劉男喊冤，稱莊男突然騎車偏向才發生車禍。檢方認為劉男當時車速僅約24公里，並沒超速，如果不是莊男為了這隻狗也不致車禍，認定劉男無肇責，不起訴劉男，但是，謝男養這隻狗多年，檢察官認為「豆花」已不能算是流浪犬，認定謝男未盡看管責任，害莊男出車禍死亡，因此依過失致死罪起訴養狗的劉男。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言