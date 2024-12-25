快訊

Uber Eats併購foodpanda沒了！公平會禁止結合

美國AI政策大翻轉？創新競爭即將掛帥

日職／源田壯亮爆婚外情 趁12強與小三在台灣幽會

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄騎士閃狗遭轎車撞死 開車人無肇責獲不起訴餵狗男被訴

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

莊姓男子騎腳踏車險些撞到竄出的狗，他連忙閃避卻遭後方的轎車撞上，送醫後6天不治。家屬追究責任，高雄地檢署認為撞他的人無肇責，但平時餵養這隻狗的謝姓男子沒看管寵物釀禍，依過失致死罪起訴謝男。

雄檢指出，謝姓男子在高雄市三民區民族一路開店，平時會餵養1隻流浪犬，還把流浪犬取名為「豆花」，偶爾會把「豆花」綁在店前騎樓，已經餵養約2、3年。

去年7月3日傍晚，莊姓男子騎腳踏車經過劉姓男子的店前路段，這隻狗突然從路邊竄出，莊男了閃避「豆花」突然向左偏行，卻遭後方劉姓男子駕駛的轎車撞倒上，頭部受創，送醫後6天不治。

莊男的家屬報警究責，轎車車主劉男喊冤，稱莊男突然騎車偏向才發生車禍。檢方認為劉男當時車速僅約24公里，並沒超速，如果不是莊男為了這隻狗也不致車禍，認定劉男無肇責，不起訴劉男，但是，謝男養這隻狗多年，檢察官認為「豆花」已不能算是流浪犬，認定謝男未盡看管責任，害莊男出車禍死亡，因此依過失致死罪起訴養狗的劉男。

流浪犬竄出致單車騎士遭轎車撞死，開車者無肇責，餵狗的劉姓男子被訴。示意圖。圖／本報資料照片
流浪犬竄出致單車騎士遭轎車撞死，開車者無肇責，餵狗的劉姓男子被訴。示意圖。圖／本報資料照片

流浪犬 車禍 過失致死

延伸閱讀

台中大里公車撞轎車波及機車 轎車駕駛受困搶救中

高鐵南延高雄方案 陳其邁：滿足3項原則就支持

開車突昏迷！副駕妻急按示警燈…連撞4車 新北男無呼吸心跳搶救中

25歲救護員台84線車禍亡 家屬疑「轎車爆胎有血跡」求行車畫面

相關新聞

高雄騎士閃狗遭轎車撞死 開車人無肇責獲不起訴餵狗男被訴

莊姓男子騎腳踏車險些撞到竄出的狗，他連忙閃避卻遭後方的轎車撞上，送醫後6天不治。家屬追究責任，高雄地檢署認為撞他的人無肇...

高雄婦網路交友沒見著帥哥 損失近700萬房產還遭質設80萬

詐騙集團利用假投資、網路交友，以話術誘受騙人上當。高雄警方查出，經營當鋪的林姓男子涉嫌當募後金主，讓受騙人以房產抵押貸款...

77歲翁雨中迷途被誤認小偷 警欲載返家遭拒稱怕被抓去關

台北市77歲楊男前天（23日）與妻子至板橋耶誕城逛市集時不慎走失，不料楊男竟走到附近民宅拿出鑰匙要開門，民眾以為是小偷立...

單親爸棉被給孩子自己卻凍死 她震驚不捨連續18年捐逾1500件棉被

雲林縣民胡珊珊18年前從新聞得知一名單親爸爸將僅有棉被給孩子蓋，自己卻凍死，相當震驚、不捨，為此她與親友發起「募被行動」...

影／台南雙載機車後座乘客手拉行李箱拖行 嚇到外地人

「台南人讓我嚇到了」昨有民眾昨開車台南市南門路段時，發現雙載機車後座乘客以手拉著行李箱在馬路上拖行，大吃一驚，隨後在「T...

台中西屯中清路民宅2樓起火濃煙竄出 3大1小緊急逃生

台中市消防局在今天中午12時35分獲報，西屯區中清路二段1250巷內有民宅發生火警，消防局派遣四平等消防分隊到場，經查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。