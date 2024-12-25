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影／台南雙載機車後座乘客手拉行李箱拖行 嚇到外地人
「台南人讓我嚇到了」昨有民眾昨開車台南市南門路段時，發現雙載機車後座乘客以手拉著行李箱在馬路上拖行，大吃一驚，隨後在「Threads」PO文，有人說從台北搬來的，早已習慣了，也有人打趣說路面真平，市警二分局指出，騎士已違反道路交通管理處罰條例可處300元。
民眾在社群網路發文，民眾有感說，「昨天還有看到左邊掛一大袋黑色垃圾袋」，「我從台北搬來的，已經習慣了」，也有民眾說，「其實是研發在測試行李箱環境測試」，甚至打趣說「路面真平」。
市警二分局南門派出所所長陳孟言說，影片中，雙載機車後座乘客以手拉著行李箱在馬路上拖行，已違反道路交通管理處罰條例第31條第5項，附載物品未依規定，可處駕駛人300元罰鍰。
警方提醒駕駛人，車輛附載貨物應依規定且穩妥置放，切勿貪圖方便，影響他人行車安全，共同維護道路秩序。
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