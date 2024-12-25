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高雄婦網路交友沒見著帥哥 損失近700萬房產還遭質設80萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

詐騙集團利用假投資、網路交友，以話術誘受騙人上當。高雄警方查出，經營當鋪的林姓男子涉嫌當募後金主，讓受騙人以房產抵押貸款，受騙人不但房產遭質設，貸出的金額也被騙走，1名李姓婦人因此受騙近700萬元。

檢警調查，李姓婦人在6月間因接觸網路交友而上當，遭詐團假冒帥哥慫恿投資虛擬貨幣，一開始匯十幾二十萬元，獲利後要出金，不料對方以她獲利多，須繳手續費才能拿回本利，李婦因沒現金，對方誆稱可介紹融資公司貸款，她便將房產地所有權狀，透過郝姓男子辦貸款700萬元，不料七扣八扣，先遭郝男拿走48萬元，又被融資公司先扣利息，貸得610萬元。

但是，李婦並沒拿到這筆貸款，原本應拿到的610萬元，不但網路交友的對方沒碰見過，貸款也遭詐團拿走，她的房產還被質設80萬元給融資公司。

李婦報警後，高雄地檢署檢察官指揮苓雅警分局追查，警方根據相關監錄系統，查出3名車手，再追出經營當鋪的林姓男子及郝姓代書涉案，11月12日至27日拘捕他們到案，並在林男當鋪查扣7份他人要貸款的房產所有狀。檢方聲押未獲准，3名車手分別獲3萬至5萬元交保，林、郝獲請回。全案仍續由檢警查辦相關事證。

今天高雄市警局公布「打詐儀表板」統計，表示11月以前「五大詐騙手法」，以假投資騙局占22.6％，而且所騙金額占詐騙總損失六成最多，其次是解除分期付款13.55％、網購詐騙12.89％、假交友投資7.24％、中獎通知5.92％。

高雄市警察局長林炎田表示，「天下沒有白吃的午餐」詐騙手法層出不窮，民眾應牢記「反詐五不原則」，包括不接（陌生電話）、不聽（投資明牌）、不點（未知連結）、不傳（個人資料）、不信（可疑資訊），隨時都可以打165反詐騙電話，或看打詐儀表板專網，避免受騙。

高雄市警察局長林炎田拿著一疊受騙人資料，說這裡不知道還有多少人被騙。記者林保光／攝影
高雄市警察局長林炎田拿著一疊受騙人資料，說這裡不知道還有多少人被騙。記者林保光／攝影
高雄市警察局長林炎田見到受騙人遭質設的房產所有權狀，相當惱怒。記者林保光／攝影
高雄市警察局長林炎田見到受騙人遭質設的房產所有權狀，相當惱怒。記者林保光／攝影
警方查獲經營當舖的林姓男子，疑當詐團金主，在當舖查扣他人的房產所有權狀。記者林保光／攝影
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房產 網路 詐騙集團

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