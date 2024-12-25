又是掉落物惹禍...彰化61線聯結車掉鋼板害二車爆胎 封閉3小時
彰化縣台61線西濱快速道今天清晨5點多北上196公里芳苑路段發生事故，一輛載運鋼板聯結車上的鋼板掉落在車道，造成後方2輛聯結車輾過而爆胎，造成該路段封閉3小時，直到上午8時過後才恢復正常通行，肇事責任警方釐清中。
警方調查，聯結車駕駛林男載送大型鋼片，今天清晨約5點行經台61線西濱快速道彰化芳苑路段，卻因未綁好後方車斗，造成大型鋼片掉落車道，後方陳男及吳男駕駛的聯結車來不及閃避，車輪輾過鋼板而爆胎，三輛聯結車在車道上動彈不得，造成台61線上午封閉3小時，處理掉落物及爆胎車輛。
警方獲報後，芳苑、王功派出所、及交通分隊到場警戒，並進行管制引導用路人提前下交流道，紓解交通，初步調查，3名駕駛均無酒駕，幸無人受傷，肇事責任釐清中。
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