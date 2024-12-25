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影／嘉義縣三界埔暗藏私菸工廠 攻堅驚見上萬包捲菸堆成山

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

何姓男子與友人在嘉義縣水上鄉三界埔山區設立私菸工廠，利用劣質菸葉下腳料製作大量捲菸，販賣牟取暴利，海巡署台南查緝隊攻堅查獲5萬5748包捲菸，換算逾百萬根捲菸，數量龐大相當驚人，依違反菸酒管理法函送嘉義縣政府菸酒管理科裁處。

據了解，為了避免引人注意，何男在三界埔山區租下隱蔽倉庫，改裝成製菸工廠，購入劣質菸葉和下腳料，用簡易機器將菸葉加工成捲菸，配上廉價的濾嘴和捲菸紙，包裝後以低價流入市場，原以為用小貨車運送，就能避開查緝，但專案小組早已盯上這個非法集團。

「我們早就知道有人在這裡製菸，但一直在等時機。」海巡署台南查緝隊人員指出，專案小組從接獲情報開始，花了1個月時間埋伏、蒐證，掌握何男行動軌跡。近日，何男駕車運送貨物時，與警方聯手行動，成功攔截裝滿捲菸的貨車，並搜查工廠內的生產工具及原料。

台南查緝隊表示，當場在貨車上查扣70箱捲煙、1袋捲菸，另在私菸工廠內查扣5箱捲菸、2袋捲菸，以及346.54公斤菸絲，約可製作1萬7327包私菸，總共換算約為5萬5748包捲菸，並查扣捲菸機具1台、接著劑、封膜、捲菸紙、濾嘴等製菸工具。

台南查緝隊表示，不肖業者利用劣質菸葉下腳料牟取暴利，在隱密不易發覺的偏避農舍、山區或廠房設立地下私菸工廠，販售內容物成分不明及在衛生環境髒亂生產的劣質私菸，流入市場對民眾健康危害更甚合法菸品，若發現不法活動可撥打海巡「118」免費專線。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

嘉義縣水上鄉三界埔暗藏私菸工廠，海巡署台南查緝隊近日攻堅查獲大量捲菸。圖／台南查緝隊提供
嘉義縣水上鄉三界埔暗藏私菸工廠，海巡署台南查緝隊近日攻堅查獲大量捲菸。圖／台南查緝隊提供
嘉義縣水上鄉三界埔暗藏私菸工廠，海巡署台南查緝隊近日攻堅查獲大量捲菸。圖／台南查緝隊提供
嘉義縣水上鄉三界埔暗藏私菸工廠，海巡署台南查緝隊近日攻堅查獲大量捲菸。圖／台南查緝隊提供
嘉義縣水上鄉三界埔暗藏私菸工廠，海巡署台南查緝隊近日攻堅查獲大量捲菸。圖／台南查緝隊提供
嘉義縣水上鄉三界埔暗藏私菸工廠，海巡署台南查緝隊近日攻堅查獲大量捲菸。圖／台南查緝隊提供
嘉義縣水上鄉三界埔暗藏私菸工廠，海巡署台南查緝隊近日攻堅查獲大量捲菸。圖／台南查緝隊提供
嘉義縣水上鄉三界埔暗藏私菸工廠，海巡署台南查緝隊近日攻堅查獲大量捲菸。圖／台南查緝隊提供

台南 海巡署 私菸

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