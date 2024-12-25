自撞逃逸 警方40分鐘後找到他 有酒駕前科 這次酒測值0

江姓男子開車行駛台2線，在新北市石門路段疑自撞路口的道路中央分隔島，事後離開現場。警方在距離現場約300公尺處找到江男，他有酒駕前科，但警方實施酒測數值為0，依肇事無人受傷或死亡逃逸者舉發違規開罰。

新北市金山警分局昨天傍晚接獲報案，石門區台2線海灣新城前路口發生交通事故。員警到達現場處理，只看到1輛轎車撞上分隔島，大燈還開著，但沒有看見駕駛人。

因為事故轎佔用車道，老梅派出所3名員警在場疏導交通及戒護，避免二次車禍發生。轎車車頭嚴重毀損，警方聯絡拖吊業者拖走受損車輛，並由清潔隊員完成路面清理後，恢復正常交通。

警方半個多小時後，在距離肇事地點約300公尺處找到40多歲江男，查出他有酒後駕車前科。員警對他實施酒測，數值值為0。

道路交通管理處罰條例第62條規定，汽車肇事無人受傷或死亡未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者並吊扣駕駛執照1個月至3個月，警方已依開單舉發江男違規。