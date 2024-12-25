聽新聞
0:00 / 0:00
參加告別式太傷心忘了車放哪 虎尾警：建議手機隨手拍
高雄市一名黃姓男子日前騎車北上雲林轉乘高鐵前往新竹參加親戚告別式，疑因太過悲傷，返回高鐵雲林站時卻遍尋不著機車，最後在警方協助下才順利尋獲，虎尾警分局表示，找不到車輛停哪裡已經不是老人專利，年輕人忘記車停哪報案時有所聞，派出所每周都會接獲協尋車輛報案，呼籲民眾停車後記得以手機拍照記錄。
虎尾分局埒內派出所警員陳志明日前接獲一起民眾遺失機車的報案，黃姓男子自稱從高雄騎乘機車北上，並於雲林換乘高鐵往新竹參加親戚的告別式，後續返回高鐵雲林站準備牽車，疑因沈浸在悲傷中，想不出來車停哪裡，遍尋不著，只好向警方求助，最後順利找回車輛。
虎尾分局表示，忘記車輛停哪這一類的報案已不是老年人專利，因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，年輕人忘了車輛停何處的報案也時有所聞，每周都會接獲尋車報案。
警方建議，民眾停放車輛後，最好隨手以手機拍下停車位置及周遭環境，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言