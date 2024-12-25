影／噴辣椒水搶2萬...受害男竟不告 警疑詐團黑吃黑逮1嫌
江姓男子昨晚在新北市遭開白色汽車2名男人子朝他噴辣椒水還搶走2萬元，新北警方獲報到場處理，江男竟不願提告。警方在現場發現一罐辣椒水和空白代購數位資產契約書，不排除疑似詐團黑吃黑，警方以車追人，發現涉案汽車被棄置在新北市立板橋殯儀館停車場，將擴大調閱監視器全力追緝。
新北市新店警方昨晚8時獲報，新店區福園街公園內發生爭吵糾紛，新北警方獲報到場處理，受害人江姓男子（29歲）自稱昨晚在新北市新店區遭開白色汽車2名男人子朝他噴辣椒水還搶走其背包，內有2萬元及手機。江男因眼睛不適由救護車送醫治療。
警方在現場發現一罐辣椒水和空白代購數位資產契約書，江男就醫後竟表示很累想回家休息，堅持不願提告。不排除疑似詐團黑吃黑，警方以車追人，發現涉案租賃汽車被棄置在新北市立板橋殯儀館停車場，車內尋獲被害人江男的空背包。
經警方調閱周邊畫面確認其中1名涉案人莊姓男子身分，將擴大調閱監視器全力追緝，稍早在泰山區一間汽車旅館查獲莊男，將持續追查共犯身分及下落，進一步釐清相關案情。
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