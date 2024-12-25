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台中港三井Outlet機車停車場遭人縱火 犯嫌送草療防治

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中港三井Outlet近日遭人縱火，機車停車場周邊發生火災，台中港務警察總隊獲報後，與刑事警察隊組成專案小組監視器畫面逐一拼湊事發經過，終於在24小時內釐清、還原縱火者出入動線、交通工具、購買助燃工具店家等，並掌握其確切身分，循線通知犯嫌到案，經查犯嫌有情緒方面疾病，全案依公共危險罪函送台中地檢署偵辦。

台中港OUTLET機車停車場周邊近日遭人縱火，台中務分公司聯絡中心日前通報台中港務消防大隊滅火後，因苦無犯嫌身影，因而成立刑警隊專案小組接力偵辦，經沿路追蹤並深入調查後，發現犯嫌有情緒疾病，為防堵其再犯，經聯繫部立草屯療養院精神醫療處置專線中心，由專案小組函送檢方偵辦後，並協助戒護犯嫌至該中心進行後續醫療處遇，以矯治病情。

台中港務分公司表示，港區面積幅員廣大，平時都靠聯絡中心及時掌握港區火警通報，迅速通知港務消防大隊台中港隊滅火、防堵災情擴大，同時將案發現場影音資料送交台中港務警察總隊，幸而緝獲犯嫌、防堵再犯。

台中港警總隊也呼籲，近來台中港區東北季風強烈，稍有工程興建或靜電掉落的火花，風勢極易助燃，為免再發生上周大肚火災的不幸，呼籲相關港區從業人員，均請注意工務必備有防火等安全設備，救災不能只靠打火弟兄，機關間彼此充分合作、交換訊息，完成守護港區安寧使命。

台中港三井Outlet Park近日遭人縱火，機車停車場周邊發生火災。記者黑中亮／攝影
台中港三井Outlet Park近日遭人縱火，機車停車場周邊發生火災。記者黑中亮／攝影
台中港三井Outlet Park近日遭人縱火，機車停車場周邊發生火災，為防堵犯嫌再犯，送往草屯療養院處置。圖／台中港警總隊提供
台中港三井Outlet Park近日遭人縱火，機車停車場周邊發生火災，為防堵犯嫌再犯，送往草屯療養院處置。圖／台中港警總隊提供
台中港三井Outlet Park近日遭人縱火，機車停車場周邊發生火災，為防堵犯嫌再犯，送往草屯療養院處置。圖／台中港警總隊提供
台中港三井Outlet Park近日遭人縱火，機車停車場周邊發生火災，為防堵犯嫌再犯，送往草屯療養院處置。圖／台中港警總隊提供

停車場 縱火 警察

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