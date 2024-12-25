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影／私菸工廠藏身嘉義水上偏僻山區 海巡查扣5萬多包劣質菸

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

海巡署偵防分署台南查緝隊等10月在台南地區破獲南部最大地下私菸工廠後，上月14日循線再度在嘉義縣水上鄉山區查獲私菸工廠，緝獲王姓及何姓兩嫌，分別在貨車及工廠內查扣捲菸及製菸機具等，約5萬5748包，並依違反菸酒管理法函送嘉義縣政府裁處。

台南查緝隊日前接獲情資，有不肖業者在嘉義縣一帶山區私製劣質菸牟取暴利，與偵防分署偵防查緝隊等單位共組專案小組，經埋伏、跟監及蒐證後，掌握該集團在水上鄉三界埔段山區產製私菸工廠及相關犯罪事證，並鎖定61歲何姓貨車司機及63歲王姓私菸貨主行蹤。

上月14日時機成熟，立即會同嘉義縣、台中、高雄市府警方及移民署等單位，持搜索票當場查獲王、何2人涉利用貨車載運私菸及產製私菸工場等，防止偽劣菸品流入市面。

據統計，專案小組分別在貨車查扣捲菸70箱（500包/箱）、捲菸1袋（10.64公斤），並在私菸工廠內查扣捲菸3箱(1萬支/箱)、捲菸2箱(14.24公斤)、捲菸2袋(13.55公斤)、菸絲346.54公斤，捲菸機具1台、接著劑、封膜、捲菸紙、濾嘴等製菸工具，總共換算約為5萬5748包。

台南查緝隊指出，不肖業者為牟取暴利，利用劣質菸葉下腳料並選擇隱密不易發覺的偏避農舍、山區或廠房設立地下私菸工廠，販售內容物成分不明及在衛生環境髒亂生產的劣質私菸，鎖定低價市場販售，以賺取高額的不法利益，一旦流入市面對民眾健康危害更甚合法菸品。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

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據統計，專案小組分別在貨車及私菸工廠內查扣捲菸，總共換算約為5萬5748包。圖／讀者提供
據統計，專案小組分別在貨車及私菸工廠內查扣捲菸，總共換算約為5萬5748包。圖／讀者提供
台南查緝隊指出，不肖業者為牟取暴利，利用劣質菸葉下腳料並選擇隱密不易發覺的偏避農舍、山區或廠房設立地下私菸工廠，販售內容物成分不明私菸。圖／讀者提供
台南查緝隊指出，不肖業者為牟取暴利，利用劣質菸葉下腳料並選擇隱密不易發覺的偏避農舍、山區或廠房設立地下私菸工廠，販售內容物成分不明私菸。圖／讀者提供
海巡署偵防分署台南查緝隊在嘉義縣水上鄉三界埔段山區，查獲產製私菸工廠。圖／讀者提供
海巡署偵防分署台南查緝隊在嘉義縣水上鄉三界埔段山區，查獲產製私菸工廠。圖／讀者提供

台南 嘉義 私菸

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