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高雄衛武營聖誕樹平安夜失火！ 網稱：全台唯一發爐聖誕樹
高雄衛武營因舉辦「聖誕YA武營」活動，在北廣場榕泉旁，豎立高約10公尺的聖誕樹，點裝耶誕燈飾，在昨天平安夜突然冒煙，民眾驚呼「燒起來了」。民眾將影像貼網，戲稱「全台唯一發爐聖誕樹」。
衛武營國家藝術文化中心在12月2日，便為這棵聖誕樹點燈，訂至明年1月3日每天下午5時到深夜12時亮燈。
昨晚9時左右，這棵聖誕樹突然頂部冒煙，民眾發現樹上煙霧裊裊，驚呼「燒起來了、好恐怖！」不久燈飾熄燈。衛武營國家藝術文化中心保全人員馬上警戒，並拉水管「澆樹」，才不致起火燒毀聖誕樹。
有人將聖誕樹冒煙影像貼網，戲稱「全台唯一發爐聖誕樹」，隨即引起網友留言熱議。有人稱「高雄暖爆了」，也有人說「原來聖誕樹要澆水」、「明天聖誕樹會長更大」。
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