快訊

獨／送IPHONE誘拐…台版N號房逼少女吃穢物 「台蘿教主」判12年

中職／新家地點遭球迷爆料！ 陳傑憲無奈：睡公園你們捨得嗎？

飛日本大阪更貴了！關西機場明年4月調漲使用費 內行建議改飛1處

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄衛武營聖誕樹平安夜失火！ 網稱：全台唯一發爐聖誕樹

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄衛武營因舉辦「聖誕YA武營」活動，在北廣場榕泉旁，豎立高約10公尺的聖誕樹，點裝耶誕燈飾，在昨天平安夜突然冒煙，民眾驚呼「燒起來了」。民眾將影像貼網，戲稱「全台唯一發爐聖誕樹」。

衛武營國家藝術文化中心在12月2日，便為這棵聖誕樹點燈，訂至明年1月3日每天下午5時到深夜12時亮燈。

昨晚9時左右，這棵聖誕樹突然頂部冒煙，民眾發現樹上煙霧裊裊，驚呼「燒起來了、好恐怖！」不久燈飾熄燈。衛武營國家藝術文化中心保全人員馬上警戒，並拉水管「澆樹」，才不致起火燒毀聖誕樹。

有人將聖誕樹冒煙影像貼網，戲稱「全台唯一發爐聖誕樹」，隨即引起網友留言熱議。有人稱「高雄暖爆了」，也有人說「原來聖誕樹要澆水」、「明天聖誕樹會長更大」。

高雄衛武營聖誕樹昨晚燒起來。圖／擷取自threads／nienyinchou
高雄衛武營聖誕樹昨晚燒起來。圖／擷取自threads／nienyinchou
高雄衛武營聖誕樹昨晚燒起來，保全趕緊拉水線澆熄。圖／擷取自threads／nienyinchou
高雄衛武營聖誕樹昨晚燒起來，保全趕緊拉水線澆熄。圖／擷取自threads／nienyinchou

燈飾 聖誕樹 衛武營

延伸閱讀

張國榮、梅豔芳「30年前聖誕照」曝光！逼哭全網嘆感傷

影／超應景！高雄8處小綠人號誌出現耶誕老人 民眾喊驚喜

衛武營直播維也納愛樂新年音樂會 慕提擔綱指揮

貓頭鷹從煙囪飛進家！霸佔耶誕樹畫面超奇幻「來幫霍格華茲送通知信」

相關新聞

台中港三井Outlet機車停車場遭人縱火 犯嫌送草療防治

台中港三井Outlet近日遭人縱火，機車停車場周邊發生火災，台中港務警察總隊獲報後，與刑事警察隊組成專案小組監視器畫面逐...

影／台中耶誕夜驚傳砍人！男躲前女友家埋伏砍傷2警 驚險畫面曝

昨晚耶誕夜，又稱平安夜，台中今天凌晨卻不平安，南區工學二街發生一起驚險砍人案，彭姓男子不滿李姓前女友分手後另結新歡，凌晨...

影／噴辣椒水搶2萬...受害男竟不告 警疑詐團黑吃黑逮1嫌

江姓男子昨晚在新北市遭開白色汽車2名男人子朝他噴辣椒水還搶走2萬元，新北警方獲報到場處理，江男竟不願提告。警方在現場發現...

影／私菸工廠藏身嘉義水上偏僻山區 海巡查扣5萬多包劣質菸

海巡署偵防分署台南查緝隊等10月在台南地區破獲南部最大地下私菸工廠後，上月14日循線再度在嘉義縣水上鄉山區查獲私菸工廠，...

高雄衛武營聖誕樹平安夜失火！ 網稱：全台唯一發爐聖誕樹

高雄衛武營因舉辦「聖誕YA武營」活動，在北廣場榕泉旁，豎立高約10公尺的聖誕樹，點裝耶誕燈飾，在昨天平安夜突然冒煙，民眾...

快改道！ 國1北上銅鑼路段砂石車翻覆、國3砂石散落 都釀嚴重回堵

正值上班交通尖峰時段，國道1號和國道3號今天上午都傳出有砂石散落事故。高速公路局中區養護工程分局表示，國道1號北向139...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。