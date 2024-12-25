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快改道！ 國1北上銅鑼路段砂石車翻覆、國3砂石散落 都釀嚴重回堵
正值上班交通尖峰時段，國道1號和國道3號今天上午都傳出有砂石散落事故。高速公路局中區養護工程分局表示，國道1號北向139公里處過銅鑼，今天上午8時31分，發生1輛砂石車翻車事故，占中外車道，回堵2公里。建議用路人提前駛離銅鑼交流道，下台72線頭屋二交流道接往國道1號頭屋交流道繼續往北行駛。
高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第2大隊與高公局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車翻覆事故，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。
此外，國道3號北上205.5公里處過烏日，今天上午7時6分，3線車道都有砂石散落。根據警廣即時路況的民眾通報，中間車道砂石比較多，車輛行經容易打滑，由於壓到砂石會噴起來，甚至有行經車輛的車窗被打破了。目前已經回堵至207公里處。
高公局中分局呼籲國道用路人，若要上高速公路前，務必再次檢查您車輛的輪胎胎紋、胎壓及車輛狀況是否正常，以避免意外產生並危及行車安全，並請駕駛人收聽警察廣播電台或可撥打高速公路局1968免付費客服專線，以了解最新路況。
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