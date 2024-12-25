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影／台中耶誕夜驚傳砍人！男躲前女友家埋伏砍傷2警 驚險畫面曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

昨晚耶誕夜，又稱平安夜，台中今天凌晨卻不平安，南區工學二街發生一起驚險砍人案，彭姓男子不滿李姓前女友分手後另結新歡，凌晨企圖闖入還躲在屋內埋伏，趁李女及現任洪姓男友報警後回家衝出揮刀，砍傷洪、在場2名陳姓警員，釀2警縫了21針，所幸即刻遭制伏，警方詢後依殺人未遂等罪嫌送辦。

台中第三分局調查，彭男（35歲）今凌晨3點多跑到李女南區工學二街住處，還拿鑰匙打算進入屋內，經李女及其現任洪姓男友報案。

警方獲報到場時，因彭男已經離開，為求謹慎就帶李女、洪男回派出所協助聲請保護令，直到凌晨4點半完成相關資料，再陪同2人回以策安全。

未料警方才和2人回到家時，彭男竟然持1把水果刀躲在李女屋內的角落，且當時燈光昏暗，警員、李女及洪男都沒發現，彭就趁機衝上前與在場人發生拉扯。

警方說，制伏過程因彭男揮刀，造成洪男手部、右腹有刀傷，彭自己左手掌、左手臂也受傷，另外包括在場的2名陳姓警員，1人左胸縫6針、腹部受傷縫10針、另1人左手掌受傷縫5針。

當時李女、洪男及警員進屋後才開燈，彭男就突然衝向李女，現場一度混亂，2名警員、洪男上前壓制遭砍傷一度喊「我受傷了」，彭則強力反抗，還不斷嘶吼「讓我死！」並飆罵粗話。

警方初步訊問，彭自稱想要回去跟李女談復合，但就攜帶水果刀的動機才交代不清，警詢後依殺人未遂、妨害公務、侵入住宅，及家暴等4罪嫌將他送辦。

彭男（左）躲在前女友家，見對方回來就衝出來攻擊李女（右）。記者曾健祐／翻攝
彭男（左）躲在前女友家，見對方回來就衝出來攻擊李女（右）。記者曾健祐／翻攝

殺人未遂 水果 男友

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