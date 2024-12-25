北市女遭詐1600萬元急報警 警平安夜捕獲車手、監控手

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

曾姓女子日前遭假投資詐騙損失1600萬餘元，驚覺受騙，報警求助，昨晚配合警方約出詐欺車手面交，在台北市士林區某公園查獲車手陳姓女子後，又追蹤截獲監控手郭姓男子，兩人初步否認犯行，警詢後仍將依刑法詐欺罪、違反洗錢防制法等罪嫌將2人送辦。

警方調查，年約50歲曾女今年10月間在臉書上看見投資廣告，想領取投資理財書籍，詐騙集團成員後續又對曾女分享投資經，開始推薦標榜「低風險高獲利」的投資管道，誘使曾女步入陷阱。

曾女10月至12月間面交9次共損失1600萬餘元，見投資獲利出金未果驚覺受騙，12月13日報警求助，台北市警局士林分局蘭雅派出所警方介入將計就計，由曾女約出詐欺車手見面，昨晚攜帶300萬元假鈔到士林區文林路上某公園赴約，當場查獲詐欺車手38歲陳姓女子。

據悉，詐團除派出陳女赴約面交，還事前派出監控手提前到場觀察情況，員警埋伏時眼尖發現公園旁停有一輛汽車，車燈開啟停放1個多小時，卻遲未有人上下車，直到曾女與陳女見面後才駕車離去，形跡可疑，另派警力尾隨該車，在中正路、中山北路口趁停等紅燈時上前圍捕，一名外送員也協助員警將汽車駕駛拖出車輛，查獲詐欺監控手41歲郭姓男子。

陳女自稱網路求職淪車手，郭男則自稱「只是剛好路過」，兩人初步否認犯行，警詢後仍將依刑法詐欺罪、違反洗錢防制法等罪嫌送辦2人。

警方呼籲，詐欺猖獗，民眾切勿輕信網路上投資廣告或訊息，投資時應透過合法管道，避免受騙，若有被要求提供帳戶、依指示匯款、面交現金等情況，皆應小心查證，可撥打110或165專線求助。

警方在中正路、中山北路口趁停等紅燈時上前圍捕，一名外送員也協助員警將汽車駕駛拖出車輛，查獲詐欺監控手41歲郭姓男子。記者李隆揆／翻攝
警方在中正路、中山北路口趁停等紅燈時上前圍捕，一名外送員也協助員警將汽車駕駛拖出車輛，查獲詐欺監控手41歲郭姓男子。記者李隆揆／翻攝

監控 詐欺 車手

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