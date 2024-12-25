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神盾阻詐 檢銀打詐平台上線

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

台灣高等檢察署與中信銀行昨簽署「檢銀打詐平台」合作意向書。圖／中信銀提供
台灣高等檢察署與中信銀行昨簽署「檢銀打詐平台」合作意向書。圖／中信銀提供
為了有效遏止詐騙橫行，中國信託繼今年八月與台灣高等檢察署合作「雷霆專案」之後，昨天宣布進一步與高檢署合作，建置「檢銀打詐平台」，可望解決檢察機關案件偵辦過程須函請金融機構處理調閱資料的痛點，加速偵辦詐騙案件。

「神盾阻詐雷霆共鳴─檢銀打詐平台」合作意向書簽約儀式昨在中國信託金融園區舉行。中信銀行董事長陳佳文指出，中信銀協助檢察官與司法單位提升查調資料效率，快速鎖定犯罪集團行蹤，已於八月與高檢署合作「雷霆專案」，透過人頭帳戶的金流與關聯分析，進一步識別出可疑帳戶，對進化防詐預警監測機制的幫助很大，這次合作的「檢銀打詐平台」，利用數位的方法，省去公文往返查調資料的時間，協助檢方提高追查效率，並減少民眾財產損失，完善打詐機制。

法務部部長鄭銘謙表示，這次高檢署與中信銀行合作，簽署檢銀打詐合作意向書，是一個新的里程碑；高檢署檢察長張斗輝說，中信銀為了防制詐騙投入眾多人力，以科技阻詐為主的神盾聯防，產生很大的效果，中信銀的警示帳戶占全部金融機構的比例也逐年下降。

中信銀行今年臨櫃攔阻詐騙金額較去年成長百分之十點六，截至八月底成功攔阻一二九三件詐騙，攔阻詐騙金額逾八億元；在警示帳戶管理部分，截至第三季新增警示帳戶數也較去年同期減少百分之四點五，防詐成效顯著。

中信 打詐 詐騙

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