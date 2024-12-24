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違背教育精神、不構成離校要件 二一學業退學制爭議多

平安夜溫馨送暖 基督教會到警政署報佳音祝福

中央社／ 台北24日電

耶誕節將至，基督教標竿教會今天邀藝人宋逸民夫婦等人，在平安夜到警政署報佳音，為辛苦執勤的波麗士加油打氣。署長張榮興代表接受祝福，也盼望透過教會力量，提升民眾識詐。

明天就是耶誕節，警政署今晚發布新聞稿表示，基督教標竿教會號召教會70餘人，並邀請藝人宋逸民、陳維齡夫婦、吳東諺和白家綺夫婦等，在平安夜到警政署報佳音，為辛苦執勤的波麗士加油打氣，祈求闔家平安、勤務平順。

張榮興代表接受溫馨祝福，他表示，為守護民眾財產安全，詐欺犯罪危害防制條例於今年頒布施行，各警察機關持續積極打詐，並全方位宣導反詐，也希望透過教會的力量，提升民眾識詐的廣度與量能，讓民眾避免被騙。

此外，各面向的治安工作也絕不打烊，各警察機關將持續努力緝毒、打詐、掃黑及肅槍等治安工作，讓人民能夠不受犯罪困擾。

警政署表示，感謝牧師及眾多教友們，無私分享祝福到社會的各個角落，讓更多警察在執行各項治安工作維護之際，也將愛與祝福持續傳遞，營造良好的社會治安環境。

張榮興 打詐 耶誕節 警察

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