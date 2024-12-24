開車突昏迷！副駕妻急按示警燈…連撞4車 新北男無呼吸心跳搶救中

新北市61歲蘇男今天傍晚開車載妻子返家，行經泰山區泰林路二段時突然昏迷，妻子立即按下雙黃燈示警，車輛則持續往前滑行，衝撞前方2輛轎車及機車。2名騎士輕傷無大礙，但蘇男已無呼吸心跳，目前仍命危急救中，車禍原因及肇責仍待調查。

據了解，蘇姓男子今天傍晚5時許駕駛白色賓士車，載妻子欲返回新莊住處。不料蘇男行經泰山區泰林路二段與黎明路口時突然昏厥，坐在副駕駛座的妻子趕緊按下雙黃燈示警，但整輛車仍往持續滑行撞上前方42歲劉男騎乘的機車。