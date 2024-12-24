三重情侶失聯3天未出門 房東開門赫見屋內女死、男全裸昏迷
新北市1名36歲呂姓女子因與家人失聯3天，家屬擔心發生意外，今天下午前往呂女位於三重區中正北路出租套房查看。經房東開門後赫見呂女與41歲男友吳男倒臥房內，呂女明顯死亡，吳男全裸昏迷。警方初判並無外力，將待吳男清醒後釐清案情。
據了解，死亡的呂女與昏迷的吳男為情侶關係，一同住在新北市三重區中正北路一間出租套房。日前呂女因車禍導致腳部受傷生活不便，生活皆靠吳男照顧，且呂女因還有貸款，雙方經濟狀況並不寬裕。
上周六（21日）呂女與吳男一同外出用餐，晚間返回住處時呂女因行動不便，還是由吳男背他上樓。隨後吳男獨自下樓購物後再返回租屋處，接著2人就未再出門。今天中午時呂女姊姊因連續3天聯繫不上妹妹擔心不已，下午1時許來到妹妹租屋處查看。
但呂女姊姊按電鈴許久皆無人回應，頓時心覺有異立即報警。警方及消防人員、房東到場後，由房東開門進入，赫見2人倒臥床上，吳男全裸意識不清，呂女則是明顯死亡，救護人員立即將吳男送醫急救，但目前仍昏迷無法詢問。
三重警方立即封鎖現場進行勘驗，發現屋內有燒物跡象，死者呂女身上無明顯外傷、門窗、鎖頭未遭破壞，屋內也無打鬥痕跡，初判並無外力介入之情形，目前警方已進行採證，確切死因將待檢察官相驗釐清。
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