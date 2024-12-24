快訊

大法官人選全滅 賴總統如何再提名？學者建議政黨協商

越野跑者尖石山區失聯2天…家屬急尋 80米深谷尋獲遺體

耶誕節回溫、降雨趨緩！周五冷氣團來襲低溫10度 跨年夜天氣曝光

三重情侶失聯3天未出門 房東開門赫見屋內女死、男全裸昏迷

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1名36歲呂姓女子因與家人失聯3天，家屬擔心發生意外，今天下午前往呂女位於三重區中正北路出租套房查看。經房東開門後赫見呂女與41歲男友吳男倒臥房內，呂女明顯死亡，吳男全裸昏迷。警方初判並無外力，將待吳男清醒後釐清案情。

據了解，死亡的呂女與昏迷的吳男為情侶關係，一同住在新北市三重區中正北路一間出租套房。日前呂女因車禍導致腳部受傷生活不便，生活皆靠吳男照顧，且呂女因還有貸款，雙方經濟狀況並不寬裕。

上周六（21日）呂女與吳男一同外出用餐，晚間返回住處時呂女因行動不便，還是由吳男背他上樓。隨後吳男獨自下樓購物後再返回租屋處，接著2人就未再出門。今天中午時呂女姊姊因連續3天聯繫不上妹妹擔心不已，下午1時許來到妹妹租屋處查看。

但呂女姊姊按電鈴許久皆無人回應，頓時心覺有異立即報警。警方及消防人員、房東到場後，由房東開門進入，赫見2人倒臥床上，吳男全裸意識不清，呂女則是明顯死亡，救護人員立即將吳男送醫急救，但目前仍昏迷無法詢問。

三重警方立即封鎖現場進行勘驗，發現屋內有燒物跡象，死者呂女身上無明顯外傷、門窗、鎖頭未遭破壞，屋內也無打鬥痕跡，初判並無外力介入之情形，目前警方已進行採證，確切死因將待檢察官相驗釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

三重警方獲報到場採證。記者黃子騰／攝影
三重警方獲報到場採證。記者黃子騰／攝影

三重 情侶 死亡

延伸閱讀

姊聯絡不上赴三重套房 驚見男子全裸昏迷、妹送醫不治

相關新聞

越野跑者尖石山區失聯2天…家屬急尋 80米深谷尋獲遺體

新北市43歲張姓男子22日下午獨入新竹縣尖石鄉的北德拉曼巨木步道後失聯，家屬在臉書社團貼文尋人，新竹縣消防局連續2天搜山...

台中BMW男撞死樂園女員工 身分曝光是「假牙公司總監」

台中市沈姓男子在今早駕駛BMW轎車行經北屯大坑時，違規跨越雙黃線，撞上對向騎機車的楊姓女子，楊女掉落邊坡，消防員救出後送...

三重情侶失聯3天未出門 房東開門赫見屋內女死、男全裸昏迷

新北市1名36歲呂姓女子因與家人失聯3天，家屬擔心發生意外，今天下午前往呂女位於三重區中正北路出租套房查看。經房東開門後...

25歲救護員台84線車禍亡 家屬疑「轎車爆胎有血跡」求行車畫面

23歲陳姓男子前晚騎重機行經台84線台南北門往台61線西濱快速道路時、撞上分向島噴飛近40公尺送醫不治。因不遠處傳「轎車...

狂偷高鐵、台鐵200條電纜線 台中警赴苗栗抓3嫌全收押

苗栗胡姓男子等人鎖定高鐵、台鐵沿途鐵軌，持油壓剪等破壞器材到處亂剪偷竊電纜線，鐵路警局獲報蒐證埋伏，昨到場撞見胡男就正在...

中和公寓竄火2人頂樓受困急呼救 消防搜尋赫見1男成焦屍

新北市中和區連城路1棟5層樓公寓頂樓今天下午3時許發生火警，還有2人在頂樓呼救。消防人員到場進入灌救迅速將火勢控制，2名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。