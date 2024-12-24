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越野跑者尖石山區失聯2天…家屬急尋 80米深谷尋獲遺體
新北市43歲張姓男子22日下午獨入新竹縣尖石鄉的北德拉曼巨木步道後失聯，家屬在臉書社團貼文尋人，新竹縣消防局連續2天搜山救援，今天中午在山谷發現他的遺體，由於張男掉落80公尺的深谷，難以搬運，預計明天出動更多人力重回現場搬運。
縣府消防局第2大隊大隊長陳軍佑表示，張男是越野跑者，大約是前天下午一點多上山，研判他是在回程的路上遇難，今天早上出動20人左右上山搜救， 山搜小組今天陸續回報尋獲疑似張男的毛帽，擴大搜索後持續發現張男的頭燈、運動型的防風眼鏡。
陳軍佑說，後來研判在附近熱區，認為可能已掉落到山谷，因此鎖定山谷來搜尋，最後在一公里多外的山徑懸崖處往下看，發現張男躺臥，已經明顯死亡。
山搜小組今天下午2點半左右，試圖從溪谷方向努力想要接近張男的遺體，然而晚間5點多天色漸黑仍無法接觸到張男，因此決定先收隊，明天一早攜帶溯溪裝備及足夠人力及器材再行前往搬運。
張男的家屬昨晚發現他未返家，在新竹的臉書社團及尋人，希望山友能幫忙找人。由於近期冷氣團來襲，新竹縣山搜小組擔心氣候不佳，連兩天動員許多人上山找人，希望能盡快找到張男，沒想到最後發現的是張男的遺體。
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