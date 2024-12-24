25歲救護員台84線車禍亡 家屬疑「轎車爆胎有血跡」求行車畫面

25歲急救救護員台84線車禍身亡，家屬籲路過民眾提供畫面。圖／讀者提供

23歲陳姓男子前晚騎重機行經台84線台南北門往台61線西濱快速道路時、撞上分向島噴飛近40公尺送醫不治。因不遠處傳「轎車爆胎、碎片有血跡」，家屬懷疑有關，但無現場畫面，在網路發文希望民眾提供行車紀錄器影像釐清真相。警方則表示，一切都待查證，還不能表示意見。

死者家屬指現場另有兩部車，其中一輛車頭、車側都有撞擊痕跡，懷疑車禍事故不單純，因死者行車紀錄器記憶卡毀損，希望22日深夜11點10分前後1小時行車紀錄器畫面，釐清事發原因。

台南警學甲警分局調查，重機撞擊後人車滑行40多公尺，車身解體變形、輪胎脫落飛出，距離約200公尺處有轎車爆胎、車頭碎裂，車身碎片疑有不明血跡。駕駛稱不慎壓到掉落路面物品與護欄，否認撞到人。肇事經過原因仍在查，呼籲民眾前晚11點前後如行經案發地點看見、或有行車紀錄器畫面請提供警方協助釐清案情。