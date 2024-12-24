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台中BMW男撞死樂園女員工 身分曝光是「假牙公司總監」

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台中BMW男撞死樂園女員工 身分曝光是「假牙公司總監」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市沈姓男子在今早駕駛BMW轎車行經北屯大坑時，違規跨越雙黃線，撞上對向騎機車的楊姓女子，楊女掉落邊坡，消防員救出後送醫不治，楊女父母趕到現場時，已情緒崩潰，沈今天下午向楊女父母致歉，但楊女父母不發一語，隨即離開，經查，沈男是假牙公司的管理幹部，今被警方依過失致死罪移送時，雙腿癱軟。

第五警分局交通分隊調查，沈姓男子（31歲）今早9時許，開車上班途中，行經東山路二段往市區方向，當時楊姓女子（19歲）騎機車在對向車道，往山區方向，要到一間樂園上班，兩車行經案發地點時，沈因不明原因，跨越雙黃線後，撞擊楊女，楊女掉落6公尺深邊坡。

消防隊獲報到場，因楊女掉落位置在約6公尺深的邊坡，消防員利用架設繩索器材，將楊女救出，但楊女被救出時，已無生命跡象，當時楊女父母也接獲通報，趕到現場，看到女兒已無生命跡象時，情緒崩潰痛哭。

沈男經警方酒測無酒精濃度，初判是違反標誌標線釀禍，沈男辯稱是「車輛失控」，沈男今天下午至第五警分局交通分隊警詢時，有向楊女父母致歉，但楊女父母心情仍未平復，不發一語。

據查，沈男肇事的BMW M2雙門跑車，新車要價369萬元，今年7月才入手，行駛半年即釀禍，肇事原因是沈男不熟車況，抑或是車速過快，還是有其他原因，將後續釐清。

據透露，沈男是台中人，過去念得是假牙製造相關科系，目前也擔任一間假牙製造公司的總監，該公司主打「數位化、美學、固定義齒」等服務。

台中市楊姓女子今早騎車要到大坑某樂園上班時，遭沈男駕駛的BMW撞上，送醫不治，警方採證涉案車輛。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓女子今早騎車要到大坑某樂園上班時，遭沈男駕駛的BMW撞上，送醫不治，警方採證涉案車輛。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓女子今早騎車要到大坑某樂園上班時，遭沈男駕駛的BMW撞上，送醫不治，楊女父母到場情緒崩潰痛哭。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓女子今早騎車要到大坑某樂園上班時，遭沈男駕駛的BMW撞上，送醫不治，楊女父母到場情緒崩潰痛哭。記者陳宏睿／翻攝
台中市沈姓男子今早駕駛BMW撞死騎機車的楊姓女子，警方移送時，他雙腿癱軟。記者陳宏睿／翻攝
台中市沈姓男子今早駕駛BMW撞死騎機車的楊姓女子，警方移送時，他雙腿癱軟。記者陳宏睿／翻攝

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