狂偷高鐵、台鐵200條電纜線 台中警赴苗栗抓3嫌全收押
苗栗胡姓男子等人鎖定高鐵、台鐵沿途鐵軌，持油壓剪等破壞器材到處亂剪偷竊電纜線，鐵路警局獲報蒐證埋伏，昨到場撞見胡男就正在偷電纜，嚴重危害雙鐵基礎設施安全，依加重竊盜等罪嫌將胡及2名共犯移送苗栗地檢署，經檢方向法院聲押獲准。
鐵警台中分局表示，經查胡姓男子（31歲）和曾姓（34歲）、涂姓（34歲）共犯專挑台鐵、高鐵沿線的基礎設施，並持油壓剪、削皮工具等，常趁著深夜到清晨時下手，將剪斷的大量電線變賣獲利，有危害雙鐵運營安全之虞。
警方發現，胡等人會刻意在偏遠山區且無監視器地點作案，並輪流使用不同汽、機車移動，還刻意避開重要路口躲避追緝，警方經長期蒐證、分析行車軌跡後鎖定對象，報請苗栗地檢署檢察官吳宛真偵辦。
警方指出，昨天清晨5點多發動搜索，警方更頂著苗栗山區僅7度低溫，大批警力前往通霄鎮苗34線的山區抓人，到場時撞見胡男等就在行竊，當場依現行犯逮捕。
警方表示，包括胡在內一共抓到3人，查扣其等行竊的電纜線多達200條，以及作案工具削皮器材、油壓剪等，另起獲部分安非他命毒品，詢後依加重竊盜、毒品等罪嫌移送，經檢方將3人向法院聲押獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言