中和公寓竄火2人頂樓受困急呼救 消防搜尋赫見1男成焦屍

新北市中和區連城路1棟5層樓公寓頂樓今天下午3時許發生火警，還有2人在頂樓呼救。消防人員到場進入灌救迅速將火勢控制，2名受困者已逃到隔壁下樓。但消防人員搜尋後在頂樓加蓋處發現51歲趙男被燒成焦屍明顯死亡，起火原因仍待調查。

據了解，新北市消防局下午3時50分接獲報案，中和區連城路1棟5層樓建物頂樓起火，民眾還發現頂樓有2人正在呼救。新北市消防局派遣33輛各式消防車、88名消防人員前往搶救。消防人員到場後立即入內搶救，並升起雲梯車射水灌救迅速控制火勢。

同時間消防人員也疏散8名民眾，受困頂樓的2名民眾也順利逃到隔壁下樓。消防人員經搜尋後，發現起火點位於5樓頂樓加蓋房間，燃燒面積約10平方公尺，屋內1名51歲趙姓男子疑似來不及逃生被燒成焦屍明顯死亡。起火原因正由火調人員調查中。