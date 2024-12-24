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中和公寓竄火2人頂樓受困急呼救 消防搜尋赫見1男成焦屍

中和公寓竄火2人頂樓受困急呼救 消防搜尋赫見1男成焦屍

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市中和區連城路1棟5層樓公寓頂樓今天下午3時許發生火警，還有2人在頂樓呼救。消防人員到場進入灌救迅速將火勢控制，2名受困者已逃到隔壁下樓。但消防人員搜尋後在頂樓加蓋處發現51歲趙男被燒成焦屍明顯死亡，起火原因仍待調查。

據了解，新北市消防局下午3時50分接獲報案，中和區連城路1棟5層樓建物頂樓起火，民眾還發現頂樓有2人正在呼救。新北市消防局派遣33輛各式消防車、88名消防人員前往搶救。消防人員到場後立即入內搶救，並升起雲梯車射水灌救迅速控制火勢。

同時間消防人員也疏散8名民眾，受困頂樓的2名民眾也順利逃到隔壁下樓。消防人員經搜尋後，發現起火點位於5樓頂樓加蓋房間，燃燒面積約10平方公尺，屋內1名51歲趙姓男子疑似來不及逃生被燒成焦屍明顯死亡。起火原因正由火調人員調查中。

消防人員出動雲梯車從空中灌救。記者黃子騰／翻攝
消防人員出動雲梯車從空中灌救。記者黃子騰／翻攝
中和區連城路一棟公寓頂樓加蓋發生火警，新北市消防局出動大批人車前往灌救。記者黃子騰／翻攝
中和區連城路一棟公寓頂樓加蓋發生火警，新北市消防局出動大批人車前往灌救。記者黃子騰／翻攝

中和 消防人員 火災 頂樓

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中和公寓頂樓加蓋火警 2人及時逃生、1人燒成焦屍

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