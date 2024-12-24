開BMW撞死19歲樂園女員工 肇事駕駛道歉 死者父母不發一語

台中市沈姓男子在今早駕駛BMW轎車行經北屯大坑時，違規跨越雙黃線，撞上對向騎機車的楊姓女子，楊女掉落邊坡，消防員救出後送醫不治，楊女父母趕到現場時，已情緒崩潰，沈今天下午向楊女父母致歉，但楊女父母不發一語，隨即離開，全案將依過失致死罪，將沈男移送台中地檢署偵辦。

第五警分局交通分隊調查，沈姓男子（31歲）今早9時許，開車上班途中，行經東山路二段往市區方向，當時楊姓女子（19歲）騎機車在對向車道，往山區方向，要到一間樂園上班，兩車行經案發地點時，沈因不明原因，跨越雙黃線後，撞擊楊女，楊女掉落6公尺深邊坡。

消防隊獲報到場，因楊女掉落位置在約6公尺深的邊坡，消防員利用架設繩索器材，將楊女救出，但楊女被救出時，已無生命跡象，當時楊女父母也接獲通報，趕到現場，看到女兒已無生命跡象時，情緒崩潰痛哭。

沈男經警方酒測無酒精濃度，初判是違反標誌標線釀禍，沈男辯稱是「車輛失控」，沈男今天下午至第五警分局交通分隊警詢時，有向楊女父母致歉，但楊女父母心情仍未平復，不發一語。