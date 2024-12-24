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影／高雄轎車歪撞變電箱四輪朝天 波及3汽機車、136戶苦停電
李姓男子今天中午開車經過高雄市鳳山區，疑未注意車前狀況，偏向撞上路旁台電變電箱，導致轎車翻覆四輪朝天，並波及路過的另輛BMW轎車及2輛機車。李輕微擦傷無大礙，未造成他人傷亡，確實肇事原因由警方調查中。
今天中午12時許，李姓男子（40歲）開車經過高雄市鳳山區五甲三路，轎車突然慢慢偏向，撞上路口旁的變電箱，並撞損停機車行停在路邊的2輛機車，瞬間轎車翻覆原地打轉，再擦撞旁邊湯姓女子（33歲）的BMW轎車。
警方表示，警方據報趕到車禍現場，李男已自行打開車門脫困，臉部有擦傷未就醫，湯女也未受傷，雙方酒測值均為零。李男自稱為閃避其他車輛，輪胎打滑才翻車，但確實肇事原因仍由交通大隊釐清。
台電公司表示，由於變電箱遭撞毀，也造成136戶停電，目前正全力搶修中。
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