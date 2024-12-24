「事故死亡」居青少年死因第二位 民團：兒少安全方案流於形式

事故死亡連年高居兒少死亡第二大原因，衛福部提出「兒少安全實施方案」，列出各部會績效指標，並藉兒童及少年事故傷害防制協調會議督導落實，但兒少死因中事故致死比率並未明顯下降。立法委員林月琴質疑，該方案並未滾動式修正；民團並提出，衛福部應盡快修正該方案，並將死傷情況訂為績效指標。

根據衛福部兒少死因統計，0至17歲青少年死因中，事故死亡一直位居第二高，2017年為17.7%，2018年為16.8%，2019年為15.4%，2020年回升為16.9%，2021年為15.9%，2022年仍高達15.3%，死亡人數達169人。

衛福部兒少事故協調會議委員、靖娟基金會執行長許雅荏表示，兒童安全問題涉及跨部會權責，國際上設有兒童專責單位負責，台灣缺乏專責單位，透過兒少實施方案作為整合計畫是正確方向，但卻缺乏明顯願景，恐會流於形式。

許雅荏說，兒少事故協調會議開會頻率過低，一年僅3至4次會議，會議內容多是數字報告，未發揮實質約束效果，包含自己近期所提的電動滑板車應加強管理等提案，常「石沈大海」，官方僅回應會發文提醒地方政府加強管理，但後續實施成果如何，缺乏明確的追蹤、管理機制。

目前兒少實施方案訂出的績效指標，並未直接要求權責部位降低死傷數字，而是列出加強宣導的演講次數、場所評鑑等項目。許雅荏表示，這些方案指標不夠聚焦，例如防治墜樓的指標，僅提到應對大樓管理委員會宣導多少場次，缺乏全國性策略，應將事故、墜樓死傷數字訂為績效指標，才能有效統整各機關，讓兒少傷亡具體下降，「否則兒少實施方案推行這麼多年，事故傷害卻未明顯下降。」

衛福部社家署代理署長周道君說，衛福部連同名稱一併修正，將「兒少安全實施方案」改為「兒童及少年事故傷害防制實施方案」，主因是對網路、遊戲軟體等，已有專屬法規，但兒少交通事故、墜落致死、燒燙傷等，仍須跨部會機制協調防制。

周道君表示，草案過去曾提報行政院，被退回要求釐清部分指標細節，已經修改後，於今年再度報請行政院核定，草案中調升各部會對各項兒少安全項目的考核、評鑑次數，並訂出通報、後續處理等績效，並要求權責單位，配合執行績效，定期匯報執行狀況。

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