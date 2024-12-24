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開369萬BMW大坑撞死女騎士 肇事男今年7月才牽車

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市沈姓男子在今早駕駛BMW轎車行經北屯區東山路二段時，因不明原因，違規跨越雙黃線後，撞上對向騎機車的楊姓女子，把楊女撞至6公尺深的邊坡內，楊女被救出時，已無生命跡象，送醫不治，沈無酒精濃度，辯稱「車輛失控」，肇因待查，據了解，沈駕駛的BMW雙門跑車，一輛新車要價369萬元，今年7月才入手。

據查，沈男肇事的BMW M2雙門跑車，新車要價369萬元，今年7月才入手，行駛半年即釀禍，警方將後續釐清，肇事原因是否是沈男不熟車況，抑或是車速過快，還是有其他原因，將後續釐清。

台中市第五警分局交通分隊調查，沈姓男子（31歲）今早9時許，開車行經東山路二段往市區方向，當時楊姓女子（19歲）機車在對向車道，往山區方向，兩車行經案發地點時，沈因不明原因，跨越雙黃線後，撞擊楊女，楊女掉落6公尺深邊坡後，送醫不治。

沈男經警方酒測無酒精濃度，初判是違反標誌標線釀禍，沈男辯稱是「車輛失控」，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清，全案將依過失致死罪偵辦。

台中市消防局在今早9時28分獲報，北屯區東山路二段132-4號有車禍，東山、大誠消防分隊，一共5車11人前往搶救。

消防隊到場回報，女子位在深約6公尺高邊坡，經下切接觸女子後，給予急救處置，架設繩索器材救助傷者。

消防員在花費約40分鐘後，將女子救到路面，但女子已無生命跡象，身體有擦挫傷，送往台中慈濟醫院，經急救後宣告不治。

台中市蔡姓女子騎機車行經北屯大坑山區時，被沈姓男子駕駛的BMW撞擊，跌落6公尺深的邊坡，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓女子騎機車行經北屯大坑山區時，被沈姓男子駕駛的BMW撞擊，跌落6公尺深的邊坡，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓女子騎機車行經北屯大坑山區時，被沈姓男子駕駛的BMW撞擊，跌落6公尺深的邊坡，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓女子騎機車行經北屯大坑山區時，被沈姓男子駕駛的BMW撞擊，跌落6公尺深的邊坡，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓女子騎機車行經北屯大坑山區時，被沈姓男子駕駛的BMW撞擊，跌落6公尺深的邊坡，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓女子騎機車行經北屯大坑山區時，被沈姓男子駕駛的BMW撞擊，跌落6公尺深的邊坡，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓女子騎機車行經北屯大坑山區時，被沈姓男子駕駛的BMW撞擊，跌落6公尺深的邊坡，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓女子騎機車行經北屯大坑山區時，被沈姓男子駕駛的BMW撞擊，跌落6公尺深的邊坡，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝

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