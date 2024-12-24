快訊

國旅更貴了？2025年起旅宿不給「一次性備品」 網戰翻：很多人誤會

摔落3樓高！台中BMW闖雙黃線撞死19歲女騎士 肇事男辯車輛失控

過年要出國！女友長輩突病危 男問「該取消嗎？」網勸別有遺憾

花蓮403強震失蹤新加坡夫妻 家屬聲請死亡法院宣告獲准

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2強震，當時澳大利亞籍、新加坡夫妻到太魯閣國家公園旅遊，疑似受困砂卡礑步道，花蓮縣消防局搜救至今仍未尋獲2人行蹤。夫妻的家屬請花蓮地檢署向花蓮地方法院聲請2人死亡，昨天地院宣告並裁定證明書交給家屬，以利後續相關處理。

新加坡夫婦地震前搭乘巴士前往太魯閣，在砂卡礑站下車，搜救人員依照影像與線索研判，2人地震時可能在步道約1.5公里處的五間屋附近，卻都沒找到人，令消防人員感到很遺憾。家屬4月14日強忍悲傷，在砂卡礑步道上的橋面舉辦招魂法會，盼將魂魄帶回家中安息，場面哀戚。

地檢署表示，新加坡夫妻的家屬具狀陳報，2人在403強震後失蹤，請檢察官向地方法院聲請，確定2人死亡及死亡時間，檢察官依「災害防救法」第62條規定，具狀並檢附資料向地院提出聲請。

地院綜合各項事證，認為夫妻2人於4月3日遭遇災害而失蹤迄今，確定皆死亡，死亡時間為4月3日中午12時，准予檢察官聲請並依法宣告確定在案，地院於11月初裁定死亡宣告，12月初開立證明書。

地院死亡宣告裁定後，地檢署隨即透過花蓮縣警察局外事警察，聯繫夫妻2人在新加坡家屬，並於昨天上午召開臨時偵查庭，當庭向家屬告知死亡宣告相關法律規定，同時交付死亡宣告裁定暨確定證明書，以利家屬辦理失蹤人後續相關法律事宜。

地檢署表示，夫妻的家屬表達希望繼續尋找2人行蹤，已轉達相關單位處理，期盼家屬均得以寬慰。

新加坡夫妻疑似受困砂卡礑步道內，經花蓮縣消防局連日搜救，至今仍未尋獲2人行蹤。圖／花蓮縣消防局提供
新加坡夫妻疑似受困砂卡礑步道內，經花蓮縣消防局連日搜救，至今仍未尋獲2人行蹤。圖／花蓮縣消防局提供
新加坡夫妻4月3日前往太魯閣國家公園砂卡礑步道，至今仍失聯，家屬於4月14日曾在砂卡礑步道上的橋面舉辦招魂法會。圖／花蓮縣政府提供
新加坡夫妻4月3日前往太魯閣國家公園砂卡礑步道，至今仍失聯，家屬於4月14日曾在砂卡礑步道上的橋面舉辦招魂法會。圖／花蓮縣政府提供
太魯閣國家公園砂卡礑步道仍有新加坡夫妻失聯，家屬4月14日曾在砂卡礑步道上的橋面舉辦招魂法會，縣長徐榛蔚（左一）慰問家屬。圖／花蓮縣政府提供
太魯閣國家公園砂卡礑步道仍有新加坡夫妻失聯，家屬4月14日曾在砂卡礑步道上的橋面舉辦招魂法會，縣長徐榛蔚（左一）慰問家屬。圖／花蓮縣政府提供

太魯閣國家公園 失蹤 強震 死亡 花蓮

延伸閱讀

長榮航空即日起推聖誕優惠 飛沖繩、新加坡萬元有找

班班有鮮奶喊卡 花蓮縣長徐榛蔚提3項建議盼延續政策

花蓮老人家初體驗夾娃娃 夾到禮物開心過耶誕節

嘉義逆子路邊推倒母親送醫不治…檢抗告羈押獲准 地院：非新事證

相關新聞

花蓮403強震失蹤新加坡夫妻 家屬聲請死亡法院宣告獲准

花蓮4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2強震，當時澳大利亞籍、新加坡夫妻到太魯閣國家公園旅遊，疑似受困砂卡礑步道，花...

靜宜大學學霸助理教授利用期末考周陪爸爸吃晚餐 卻疑一氧化碳中毒亡

台北市39歲陳姓男子是靜宜大學助理教授，前天晚上利用大學期末考周，特地陪爸爸吃晚餐，昨天卻被胞姊發現全身赤裸、倒在浴室地...

一晚連撞2超商！男精神不繼、誤踩煞車衝撞騎樓毀18車

桃園市一名袁姓男子昨傍晚5點多開車行經桃園區安樂街，精神不濟偏離車道衝撞超商騎樓柱子及機車，警查明他並未酒駕；晚間袁男開...

影／高雄老翁登山巡水源 滾落山溝送醫不治

高雄八旬林姓老翁昨天上六龜獅山巡水源入夜後仍未見回家，家人請求警、消搜山救人，近3小時後發現林翁墜落山溝，送醫後不治。

詐騙猖獗 77歲嚴長壽「不點不看」：少依賴網路社群

全民打詐動起來，台東縣政府與警察局今天舉辦「打詐儀表板數據分析記者會」，台東縣不僅詐騙件數及金額有下降趨勢，22日首次零...

前陣子香港車手 現在換馬來西亞…彰警再逮一馬國車手送辦

馬來西亞籍陳姓男子來台「打工」旅遊，到彰化縣鹿港鎮拿「投資款」，被員林警分局員警當場逮捕，並到被害謝姓婦人家中，詢問是否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。