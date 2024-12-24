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詐騙猖獗 77歲嚴長壽「不點不看」：少依賴網路社群

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

全民打詐動起來，台東縣政府與警察局今天舉辦「打詐儀表板數據分析記者會」，台東縣不僅詐騙件數及金額有下降趨勢，22日首次零詐騙通報件數，顯見打詐成效，會中也邀請亞都麗緻飯店前總裁、公益平台文化基金會董事長嚴長壽分享打詐經驗。他說，「未來AI科技影響範圍更擴，不得不防」。

嚴長壽表示，AI技術發展迅速，已有人利用其進行詐騙、威脅等行為，影響範圍擴及一般民眾，未來科技可能被用於更廣泛的領域，例如模仿個人聲音、撰寫文章等，更容易被用於欺騙和操控，尤其民眾手機成癮問題日益嚴重，對青少年影響更巨大，從政府體系到家庭教育，甚至個人這都必須正視。

他提到，自己常接獲各類型的詐騙訊息，但他連點都不點、連看都不看，也盡可能去依賴網路社群，他很多科技界朋友和所知的科技頂尖人士，例如蘋果前副總裁、WiFi晶片發明者等，都對科技的滲透能力保持警惕，也避免使用Line、WhatsApp等通訊軟體，並對電子設備採取保護措施，因為發明這些科技的人最不相信科技，他們太懂得科技滲透的能力。

「打詐儀表板數據分析記者」會由副縣長王志輝主持，警察局長梁東山進行簡報分析，梁指出統計今年1至11月分詐騙案共692件，相較去年近900件，減少208件，金額也從4億餘元，減少約1億元，件數及財損為19縣市最低，12月22日甚至零詐騙案件，這是大家共同努力的成果，但必須持續打詐，直到詐騙消失為止。

嚴長壽也強調，如何降低被詐的機會，除了屏除個人貪念外，防詐教育絕對要下向扎根，從家庭到學校缺一不可，盡可能減少給孩子使用電腦、平板及手機，引導孩子正確使用電子產品，多與人互動，了解人與人的行為，培養健全人格後，長大就不會很容易被誘惑受騙。

亞都麗緻飯店前總裁、公益平台文化基金會董事長嚴長壽，今天受邀參加台東縣政府與警察局舉辦的「打詐儀表板數據分析記者會」分享打詐經驗。記者尤聰光／攝影
亞都麗緻飯店前總裁、公益平台文化基金會董事長嚴長壽，今天受邀參加台東縣政府與警察局舉辦的「打詐儀表板數據分析記者會」分享打詐經驗。記者尤聰光／攝影
縣警察局長梁東山進行簡報分析，指出台東縣不僅詐騙件數及金額有下降趨勢，22日首次「零詐騙」通報件數。記者尤聰光／攝影
縣警察局長梁東山進行簡報分析，指出台東縣不僅詐騙件數及金額有下降趨勢，22日首次「零詐騙」通報件數。記者尤聰光／攝影

台東 打詐 詐騙

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