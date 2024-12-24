靜宜大學學霸助理教授利用期末考周陪爸爸吃晚餐 卻疑一氧化碳中毒亡

台北市39歲陳姓男子是靜宜大學助理教授，前天晚上利用大學期末考周，特地陪爸爸吃晚餐，昨天卻被胞姊發現全身赤裸、倒在浴室地板沒有生命跡象，警、消趕抵，明顯死亡不送醫，勘驗現場無外力跡象，由於事發當下門窗緊閉，又是使用液態瓦斯的熱水器，檢、警懷疑一氧化碳中毒，已對死者抽血釐清，詳細死因待檢察官相驗。

警方調查，陳男趁大學期末考周北上，前天晚上跟胞姊一起至中正區韶安街探望父親，陪爸爸吃晚餐，昨天凌晨逾十二點返回中華路二段住處，陳男跟負責照護父親的外籍看護睡五樓，而胞姊睡四樓。

陳男胞姊昨天早上九點多，收到外籍看護消息，稱陳男「不見蹤影」，由於五樓熱水器故障，故五樓要去六樓頂樓加蓋浴室盥洗，二人一同上樓查看，打開廁所門先聞到瓦斯味，赫然發現陳男倒在浴室地面，且蓮蓬頭未關、水仍在流，叫不醒立刻報警。

警、消趕抵，發現陳男已屍僵，明顯死亡不送醫，現場勘查排除外力侵入，觀察發現，死者使用熱水器是透過液態石油氣燃燒，需裝設室外，惟錯誤安裝在浴室內，懷疑燃燒不完全，一氧化碳中毒奪命；惟現場未測得一氧化碳濃度，懷疑是開門後揮發，事後已抽血，並相驗釐清。