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新北大橋機車道有碎石 多人摔車幸無大礙

中央社／ 新北24日電

新北大橋正進行機車道改善工程，但瀝青舖設後因天雨導致出現碎石，讓多人騎機車經過時打滑摔車，警方獲報迅速到場交管，施工單位也完成清理，以避免再有騎士受害。

新北市三重警分局以訊息說明，新北市三重區新北大橋往新莊方向機車道上因有許多碎石，導致今天上午7時許有4輛機車打滑摔車事故，4人酒測值都為0，所幸僅手腳擦挫傷，經送醫診治後已無大礙。

警方表示，獲報後已派員進行交通疏導，引導車流，並依程序處置以釐清肇事原因，同時也通知施工單位派員清掃路面，以維護用路人行車安全。

據了解，新北大橋機車道原有S型彎道，車禍頻傳，新北市政府養工處從10月起辦理雙向機車道改善工程，將最外側汽車道改做機車道，原本的機車道則改為人行道和自行車道。

養工處表示，就在昨天進行切換車道施工時，所舖設的瀝青，因天雨造成部分碎石失去黏性，已要求廠商儘速清理改善，以維護行車安全。

人行道 車道

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