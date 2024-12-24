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一晚連撞2超商！男精神不繼、誤踩煞車衝撞騎樓毀18車

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名袁姓男子昨傍晚5點多開車行經桃園區安樂街，精神不濟偏離車道衝撞超商騎樓柱子及機車，警查明他並未酒駕；晚間袁男開車行經復興路又因誤踩油門衝撞另一間超商，連2起事故幸無人傷亡，共18輛機車毀損，經檢測男子再肇事亦無酒駕，後續肇責待釐清。

警方指出，39歲袁姓男子昨傍晚5點43分開車沿安東路往復興路方向行駛，不明原因斜向撞往安樂街48號超商，波及店家及騎樓停放車輛共13輛，現場僅車輛毀損無人受傷。袁男經實施酒測並無酒精反應，且未發現違禁物品，後續袁男與毀損車輛車主協商賠償事宜。

然而同天晚間9點34分，袁男再度開車沿復興路往中壢區方向行駛，不慎誤踩油門斜向撞往復興路241號騎樓，又波及一家超商及騎樓停放機車共5輛，所幸無人受傷。警方獲報立即趕抵現場處理，經實施酒測駕駛人無酒精反應，後續肇事責任由警方釐清中。

同天晚間9點34分，袁男再度開車沿復興路往中壢區方向行駛，不慎誤踩油門斜向撞往復興路241號騎樓，又波及一家超商及騎樓停放機車共5輛，所幸無人受傷。記者周嘉茹／翻攝
同天晚間9點34分，袁男再度開車沿復興路往中壢區方向行駛，不慎誤踩油門斜向撞往復興路241號騎樓，又波及一家超商及騎樓停放機車共5輛，所幸無人受傷。記者周嘉茹／翻攝
桃園39歲袁姓男子昨傍晚5點多開車沿安東路往復興路方向行駛，不明原因斜向撞往安樂街48號超商，波及店家及騎樓停放車輛共13輛。記者周嘉茹／翻攝
桃園39歲袁姓男子昨傍晚5點多開車沿安東路往復興路方向行駛，不明原因斜向撞往安樂街48號超商，波及店家及騎樓停放車輛共13輛。記者周嘉茹／翻攝
同天晚間9點34分，袁男再度開車沿復興路往中壢區方向行駛，不慎誤踩油門斜向撞往復興路241號騎樓，又波及一家超商及騎樓停放機車共5輛，所幸無人受傷。記者周嘉茹／翻攝
同天晚間9點34分，袁男再度開車沿復興路往中壢區方向行駛，不慎誤踩油門斜向撞往復興路241號騎樓，又波及一家超商及騎樓停放機車共5輛，所幸無人受傷。記者周嘉茹／翻攝
桃園39歲袁姓男子昨傍晚5點多開車沿安東路往復興路方向行駛，不明原因斜向撞往安樂街48號超商，波及店家及騎樓停放車輛共13輛。記者周嘉茹／翻攝
桃園39歲袁姓男子昨傍晚5點多開車沿安東路往復興路方向行駛，不明原因斜向撞往安樂街48號超商，波及店家及騎樓停放車輛共13輛。記者周嘉茹／翻攝
同天晚間9點34分，袁男再度開車沿復興路往中壢區方向行駛，不慎誤踩油門斜向撞往復興路241號騎樓，又波及一家超商及騎樓停放機車共5輛，所幸無人受傷。記者周嘉茹／翻攝
同天晚間9點34分，袁男再度開車沿復興路往中壢區方向行駛，不慎誤踩油門斜向撞往復興路241號騎樓，又波及一家超商及騎樓停放機車共5輛，所幸無人受傷。記者周嘉茹／翻攝
桃園39歲袁姓男子昨傍晚5點多開車沿安東路往復興路方向行駛，不明原因斜向撞往安樂街48號超商，波及店家及騎樓停放車輛共13輛。記者周嘉茹／翻攝
桃園39歲袁姓男子昨傍晚5點多開車沿安東路往復興路方向行駛，不明原因斜向撞往安樂街48號超商，波及店家及騎樓停放車輛共13輛。記者周嘉茹／翻攝

超商 車主 車禍 騎樓

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