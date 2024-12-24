一晚連撞2超商！男精神不繼、誤踩煞車衝撞騎樓毀18車

桃園市一名袁姓男子昨傍晚5點多開車行經桃園區安樂街，精神不濟偏離車道衝撞超商騎樓柱子及機車，警查明他並未酒駕；晚間袁男開車行經復興路又因誤踩油門衝撞另一間超商，連2起事故幸無人傷亡，共18輛機車毀損，經檢測男子再肇事亦無酒駕，後續肇責待釐清。

警方指出，39歲袁姓男子昨傍晚5點43分開車沿安東路往復興路方向行駛，不明原因斜向撞往安樂街48號超商，波及店家及騎樓停放車輛共13輛，現場僅車輛毀損無人受傷。袁男經實施酒測並無酒精反應，且未發現違禁物品，後續袁男與毀損車輛車主協商賠償事宜。