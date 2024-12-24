前陣子香港車手 現在換馬來西亞…彰警再逮一馬國車手送辦

馬來西亞籍陳姓男子來台「打工」旅遊，到彰化縣鹿港鎮拿「投資款」，被員林警分局員警當場逮捕，並到被害謝姓婦人家中，詢問是否拿錢給陌生人，她渾然不覺遭詐。警詢後，依詐欺及洗錢防制法移送彰化地檢署偵辦。

據了解，馬國陳男（28歲）來台旅遊一周，第三天依照指示到鹿港鎮拿現金，染一頭黃褐頭髮，人生地不熟在附近徘徊引起民眾注意，暗中向熟識的員林警察通報，林厝派出所員警立刻趕往並逮捕陳男。

被害謝姓婦人（69歲）上網在臉書（FB）社群看到教導投資的貼文，加為好友後立刻有「理財專員」聯絡並遊說參加Line投資群組，教導被害人線上操作股票投資，以儲值股票投資金為由，要求她面交投資款24萬元給「投資專員」，馬國陳男持偽造工作證取款，當警方登門告知「他們是詐騙集團」，謝婦一時楞住，聽警方解說才認清投資計畫是騙局。

警方今指出，前一陣子外籍車手來自香港，最近都是馬來西亞籍華裔青年，都以來台觀光為由，像這件馬來西亞籍車手來台3天到鹿港作案，跟上次馬來西亞陳姓網紅來台也是3天到社頭作案相似，雖然他們都是旅遊之餘還可「輕鬆賺錢」，不知涉及詐騙，但警方仍將進一步釐清案情。