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年關將至 永和警破獲3人機車高價剎車竊盜集團

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北即時報導

新北永和區近來接連發生6起機車零件竊案，發現全是鎖定機車高價改裝剎車卡鉗套件，警方為此組成專案小組追查，進而破獲張姓、鄭姓男子等3人竊盜集團，經依刑法加重竊盜罪移送檢方偵辦、聲押，其中2人因有反覆實施犯罪之虞，遭新北地方法院裁定羈押。

警方表示，日前永和地區多名民眾欲騎車時，發現剎車無法作動，察看下發現當初花費數萬元改裝的精品剎車碟盤、卡鉗竟不翼而飛，警方於是組成專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦。

經擴大調閱監視器畫面，檢警鎖定19歲張男、19歲鄭男、20歲張男3人涉有重嫌，查出3人行竊前會先在巷弄內變換機車車牌，再四處找尋高檔機車改裝精品，確認目標後，見四下無人即動手卸除機車卡鉗，或拖至陰暗巷弄內拆解。

檢警日前兵分多路將3人一舉查緝到案，並在其租賃的倉庫中，查扣到疑似為贓物的改裝零件、排氣管、機車架及改裝工具等，懷疑是3男年關將近，打算密集犯案大賺一票，不料卻恐讓自己在看守所過年。

新北市永和警方破獲3人機車高價改裝剎車卡鉗套件竊盜集團，並起出大量疑似贓物。記者黃子騰／翻攝
新北市永和警方破獲3人機車高價改裝剎車卡鉗套件竊盜集團，並起出大量疑似贓物。記者黃子騰／翻攝
新北市永和警方破獲3人機車高價改裝剎車卡鉗套件竊盜集團，並起出大量疑似贓物。記者黃子騰／翻攝
新北市永和警方破獲3人機車高價改裝剎車卡鉗套件竊盜集團，並起出大量疑似贓物。記者黃子騰／翻攝

新北 永和 監視器 竊盜

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