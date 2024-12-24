年關將至 永和警破獲3人機車高價剎車竊盜集團

新北市永和區近來接連發生6起機車零件竊案，發現全是鎖定機車高價改裝剎車卡鉗套件，警方為此組成專案小組追查，進而破獲張姓、鄭姓男子等3人竊盜集團，經依刑法加重竊盜罪移送檢方偵辦、聲押，其中2人因有反覆實施犯罪之虞，遭新北地方法院裁定羈押。

警方表示，日前永和地區多名民眾欲騎車時，發現剎車無法作動，察看下發現當初花費數萬元改裝的精品剎車碟盤、卡鉗竟不翼而飛，警方於是組成專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦。

經擴大調閱監視器畫面，檢警鎖定19歲張男、19歲鄭男、20歲張男3人涉有重嫌，查出3人行竊前會先在巷弄內變換機車車牌，再四處找尋高檔機車改裝精品，確認目標後，見四下無人即動手卸除機車卡鉗，或拖至陰暗巷弄內拆解。