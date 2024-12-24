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彰化員林警又逮馬來西亞詐騙車手 12月第2起

中央社／ 彰化24日電

馬來西亞籍陳姓男子持觀光簽證來台第3天，當詐騙車手面交被逮，彰化縣警察局員林分局表示，這已是分局12月所緝獲的第2位外籍車手，依詐欺等罪嫌送辦。

員林分局11日才查獲31歲馬來西亞網紅來台旅遊與家人失聯，卻淪詐騙集團車手，19日又逮獲1名來自馬來西亞車手。

員林分局今天透過新聞稿指出，林厝派出所員警於19日接獲報案，在彰化縣鹿港鎮疑似有詐騙車手出現，員警立即前往查緝，發現謝姓被害人正與車手面交現金，當場查獲28歲馬來西亞籍陳姓車手。

警方查扣新台幣24萬元、犯嫌工作手機及相關證物，全案依刑法詐欺及洗錢防制法移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

經查，詐騙集團透過臉書（Facebook）刊載教導投資貼文，誘導被害人加入投資群組，再以儲值股票投資金為由相約面交，並由假投資專員持假工作證向被害人取款。謝姓被害人在警方協助下，才得知該投資計畫為詐騙手法。

員林分局長吳詠傑表示，民眾勿輕信陌生人推薦的投資計畫，尤其聲稱「保證高回報」或要求私下匯款情況，極可能涉及詐騙，如遇疑似詐騙情事，應立即向警方或金融機構查證，避免財損。

詐騙集團 車手 馬來西亞

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