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北市老翁看診完攔小黃…頻兜圈到桃園 司機報警求助

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

台北市一名69歲郭姓老翁昨晚從醫院看診完後搭計程車要返家，但郭翁為聽語障人士，一路上用手比方向指引司機路線，一路到桃園市大園區，司機覺得一直在繞圈便請他下車並報警求助。警方利用郭翁攜帶的乘車愛心卡得知其身分，順利聯繫上家屬前來接回。

大園警方表示，昨晚11點多一名計程車司機向埔心派出所報案，稱其在新北市樹林區載了一名乘客，但該名乘客疑似有聽語障，一路上僅以手比方向指引路線，也不知道要到哪裡，直到桃園市大園區高鐵北路三段時，司機覺得一直在繞圈子，無奈之下只好請乘客下車，並請警方前往協助。

員警到場後發現老翁手腳有剛包紮過的傷勢行動不便，手上有拿著藥袋但上面卻沒有記載老翁的姓名，員警先將老翁帶返所休息，隨後用手機打字與其溝通，請他寫出自己的年籍資料，但老翁僅寫了台北市木柵路，其餘姓名或身分證號碼均無法得知。

正當員警一籌莫展之際，發現老翁上衣口袋有一張乘車愛心卡，上面記載了老翁的姓名，員警利用戶役政系統查詢，順利得知老翁的身分，隨即與其家屬聯繫。老翁女兒接獲通知趕到派出所，表示父親有輕微失智症，之前雖然也曾走失，但這是第一次跑到桃園，幸好員警及時伸出援手，才讓父親能夠平安無事，感謝警方的熱心幫忙。

台北市69歲郭姓老翁昨晚看診完後搭計程車要返家，用手比方向指引司機路線，一路到桃園市大園區，司機覺得頻在繞圈請他下車並報警求助。記者周嘉茹／翻攝
台北市69歲郭姓老翁昨晚看診完後搭計程車要返家，用手比方向指引司機路線，一路到桃園市大園區，司機覺得頻在繞圈請他下車並報警求助。記者周嘉茹／翻攝
台北市69歲郭姓老翁昨晚看診完後搭計程車要返家，用手比方向指引司機路線，一路到桃園市大園區，司機覺得頻在繞圈請他下車並報警求助。記者周嘉茹／翻攝
台北市69歲郭姓老翁昨晚看診完後搭計程車要返家，用手比方向指引司機路線，一路到桃園市大園區，司機覺得頻在繞圈請他下車並報警求助。記者周嘉茹／翻攝

失智症 桃園 計程車司機

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