北市老翁看診完攔小黃…頻兜圈到桃園 司機報警求助

台北市一名69歲郭姓老翁昨晚從醫院看診完後搭計程車要返家，但郭翁為聽語障人士，一路上用手比方向指引司機路線，一路到桃園市大園區，司機覺得一直在繞圈便請他下車並報警求助。警方利用郭翁攜帶的乘車愛心卡得知其身分，順利聯繫上家屬前來接回。

大園警方表示，昨晚11點多一名計程車司機向埔心派出所報案，稱其在新北市樹林區載了一名乘客，但該名乘客疑似有聽語障，一路上僅以手比方向指引路線，也不知道要到哪裡，直到桃園市大園區高鐵北路三段時，司機覺得一直在繞圈子，無奈之下只好請乘客下車，並請警方前往協助。

員警到場後發現老翁手腳有剛包紮過的傷勢行動不便，手上有拿著藥袋但上面卻沒有記載老翁的姓名，員警先將老翁帶返所休息，隨後用手機打字與其溝通，請他寫出自己的年籍資料，但老翁僅寫了台北市木柵路，其餘姓名或身分證號碼均無法得知。