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郝劭文與大陸妻子結婚2年 收養9歲繼女獲法官裁准

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

童星起家的藝人郝劭文2022年與大陸妻子登記結婚，今年簽約收養妻子與前夫的女兒，女兒因近期需辦理戶籍就學，郝提出聲請讓他正式收養，台北地院審查認為，郝有能力且有意願照顧繼女，裁准可收養。

郝劭文提出主張說，他在2022年選擇「520」那天即5月20日與陸籍的妻子在大陸結婚、宴客，當年11月29日登記為夫妻，今年3月13日經過妻子的同意，與妻子簽立契約收養妻子與前夫所生的女兒為繼女。

郝劭文認為，現在他的繼女已經9歲，需要辦理戶籍以協助繼女就學、念書，遞狀向法院聲請可以正式收養繼女。

法院收案後，囑託郝劭文居住所在的新北市社會局訪視他們夫妻、繼女，認為郝劭文具適任性、基本親職能力，家庭關係也正向等，可以收養繼女。

依裁定，社會局訪查後同時也認為，郝劭文夫妻的婚姻狀態和諧，加上繼女同意被收養，理解收養的概念，同時稱郝劭文為「爸爸」，郝劭文聲請收養沒有不利家庭發展的因素。

法院裁定書指出，經審酌郝劭文夫妻的婚姻關係屬穩定，郝也有照顧繼女的能力、意願，他收養繼女實具必要性，也符合繼女的最佳利益，郝可以收養9歲的繼女。

童星起家的藝人郝劭文（右）。圖／聯合報系資料照片
童星起家的藝人郝劭文（右）。圖／聯合報系資料照片
藝人郝劭文（左）聲請收養9歲繼女獲法院裁准(取材自微博)
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戶籍 收養

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