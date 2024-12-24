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台中18歲女騎車遭撞摔落「3樓高」大坑山坡 無生命跡象送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今早9時許獲報，北屯區東山路二段有車禍消防員到場發現，現場是一名年約18歲女子，騎機車行經該處時與另輛轎車發生車禍，摔落約3樓高的邊坡，經架設繩索搶救，女子已無生命跡象，送慈濟醫院急救，案發過程、原因待查。

台中市消防局在今早9時28分獲報，北屯區東山路二段132-4號有車禍，據報現場為一位年約18歲女子，騎機車行經該處時，與對向轎車發生車禍，掉落深約3層樓高邊坡，東山、大誠消防分隊，一共5車11人前往搶救。

消防局到場回報，女子位在深約6公尺高邊坡，經下切接觸女子後，給予急救處置，架設繩索器材救助傷者。

消防員在花費約40分鐘後，將女子救到路面，但女子已無生命跡象，身體有擦挫傷，送往台中慈濟醫院，後續交由員警處理。

台中市一名女子騎機車行經北屯大坑山區時發生車禍，跌落6公尺深的邊坡，警消搶救。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名女子騎機車行經北屯大坑山區時發生車禍，跌落6公尺深的邊坡，警消搶救。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名女子騎機車行經北屯大坑山區時發生車禍，跌落6公尺深的邊坡，警消搶救。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名女子騎機車行經北屯大坑山區時發生車禍，跌落6公尺深的邊坡，警消搶救。記者陳宏睿／翻攝

台中市 消防員 車禍

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