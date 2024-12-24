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男子走阿塱壹古道摔倒腳底骨折 海巡人員背負送醫
這兩天全台有雨，一名男子昨日行走阿塱壹古道時，因雨天古道溼滑不慎摔倒，疑似腳底骨折，海巡人員接獲通報後，趕往現救援，傷患因腳傷無法行走，海巡人員只能以背負方式礫石堆區，再由消防人員接手將其送醫，經救治後已無大礙。
海巡署南部分署第六岸巡隊表示，昨23日下午1時接獲阿塱壹導覽員通報，在接近軍艦岩附近，有1名48歲男性遊客因雨天路滑不慎摔倒，疑似有腳底骨折情形，海巡人員立即駕駛沙灘車，攜帶保暖用品及救援裝備前往救援。
海巡人員抵達現場實施初步檢傷，男子意識清醒，不過因腳傷無法自行行走，海巡人員只能以背負方式通過軍艦岩礫石堆區，後由屏東縣消防局牡丹分隊醫療評估後，男子疑似腳底骨折，立即實施簡易包紮後送恆春旅遊醫院，經就診後已無大礙。
南部分署第六岸巡隊表示，阿塱壹古道沿途多為礫石及礁石地形，且山坡道顛簸及鵝卵石路凹凸不平並不好走，呼籲來此健行的遊客，應注意自身體能負荷程度。
另受東北季風影響，冬季古道風力強勁，提醒民眾健行或戲水一定要注意當下天候及環境狀況，避免發生意外及受傷，如有緊急狀況可透過海巡署118報案專線。
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