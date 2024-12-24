影／迷航鸚鵡飛進派出所「自行報案」 台南警幫牠返家
台南市警三分局安南派出所警員黃冠霖昨值班時，突有一隻和尚鸚鵡飛進派出所值班台，疑似迷航走失，並停在員警肩上，似乎是要拜託他幫忙通知家人。黃自掏腰包購買瓜子讓牠飽食一頓，並在其腳環上發現飼主電話，立即連繫張姓女飼主到所領回。
據調查，家住安南區本原街3段附近張女，21日下午發現鸚鵡「阿舊」突然從家中自己飛出去，張女及家人在附近搜尋皆未發現，直至張女接獲派出所電話，才知道走失的「阿舊」竟自己飛進派出所，尋求警方協助。
黃在鸚鵡的腳環上發現聯繫電話，順利通知到飼主，等待期間他還自掏腰包購買瓜子，讓其飽餐。
張女接獲通知趕到派出所後，連忙向員警感謝，協助找回心愛的寵物。她表示，「阿舊」已經飼養了10餘年，如家人般感情深厚，所以走失時，心急如焚在住家周遭找尋已久，幸好順利尋回。
市警三分局呼籲，飼主應為貓、狗類寵物應植入「晶片」謹慎看管，鳥類寵物則可以戴腳環，避免不慎走失或攻擊他人等行為。
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