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毒梟出奇招！大麻花做成韓式泡麵 整碗寄來台灣被識破、押5人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

郭姓男子等人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣被識破。檢警從接貨人溯源追查1個多月，共逮捕5人送辦，檢方聲押獲准。檢警還查出毒梟委任的張姓律師，指導嫌犯刪除手機證據，被依洩密罪送辦。

保三總隊第一大隊今天表示，今年７月間與財政部關務署台北關同抽檢自泰國寄到台灣的國際包裹，查獲外觀是小雞泡麵碗裝泡麵，裡面的麵體並非真的泡麵，而是第２級毒品大麻，總重超過2公斤，與台北、雙北警方組成專案小組，報請台北地檢署檢察官陳雅詩指揮偵辦。

檢警查出跨國走私毒品集團，利用台灣不少民眾費者喜愛「小雞泡麵」，因此加工大麻毒品偽裝成泡麵麵體，再封裝進碗裝泡麵，從泰國寄送來台。專案小組向上溯源調查1個多月，自第1層收貨人逐步查出郭姓主嫌身分，趁郭入境時拘提到案，在他身上查獲大麻花及大麻油膏。

警方查出涉案5人都具幫派背景，至泰國收購大麻毒品後，烘乾大麻花做成如泡麵麵體，再偽裝成泡麵運送回台販售牟利。運毒集團在寄貨、收貨過程設立斷點，規避檢警查緝，檢警追查多時，逮捕5人，查獲大麻毒品約2.6公斤，市值300多萬元。

郭嫌等人委任張姓律師辯護，保三總隊採證還原嫌犯涉案手機時，發現張姓律師利用檢警偵訊時獲得的案件資訊，向運毒集團成員通風報信，指導刪除手機內有關運毒證據，躲避檢警查緝。檢察官指揮警、調人員持法院核發搜索票，至張的住所、事務所執行搜索並拘提。檢察官偵訊後，認定涉犯洩密罪，諭令70萬元交保。

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郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣，檢方偵訊後聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣，檢方偵訊後聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣，檢方偵訊後聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣，檢方偵訊後聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣，檢方偵訊後聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣，檢方偵訊後聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣，檢方偵訊後聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣，檢方偵訊後聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣，檢方偵訊後聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣，檢方偵訊後聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣，檢方偵訊後聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝
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郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣，檢方偵訊後聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝
郭姓男子等5人涉嫌將毒品大麻偽造成韓式泡麵，從泰國寄來台灣，檢方偵訊後聲押獲准。記者邱瑞杰／翻攝

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