28歲女情牽未謀面「帥哥」 竟充當車手面交140萬被逮

28歲高姓女子在網路認識一名「帥哥」，雙方未曾謀面，她卻在對方噓寒問暖攻勢下，充當詐騙車手，本月先後成功取走47歲女子3次面交的140萬元，第四度面交欲取100萬元時，被埋伏的員警逮獲，依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

警方調查，高姓女車手是一名工廠作業員，在網路上結識一名詐騙集團成員，兩人加LINE後，顯示對方長得很 「帥」，而且時常對噓寒問暖，雖然兩人未見過面，她一時意亂情迷，將對方當做男友，男子見高女陷入情網，即慫恿她充當詐騙集團車手，並已數度面交得手。

彰化縣和美警分局伸港分駐所本月接獲從事會計的47歲女子報案，稱她誤信網路股票假投資詐騙陷阱，陸續面交3次遭詐騙140萬元，詐騙集團食髓知味，再次連繫她，約定本17日在和美鎮彰新路統一超商附近，面交加碼投資100萬元，她才警覺被騙，向警方報案。

警方據報後，請被害女子配合，按約定時間、地點前往面交現款，當高女出現取款時，即被埋伏的員警當場查獲，並在女車手身上查扣100萬元、印章、識別證、協議書、工作手機等相關證物。

高姓女車手在警詢時，供稱是為「男友」取款，當她說出「男友」在網路上認識，雙方未曾見面時，警方從查扣的手機對話，告訴高女正是網路交友詐騙的案例，高女也才醒悟，後悔莫及。