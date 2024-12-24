母揭17歲女兒遭性侵離世悲劇 檢警證實：全案偵辦中

一名網友發文控訴，17歲女兒遭「麥x勞」前主管以排班權利性侵導致罹患憂鬱症，辭職、報警後輕生，白髮人送黑髮人，引發網友關注，台北市警方及士林地檢署深夜證實，全案偵辦中，細節不便透露。

據悉，該則貼文12月14日上傳，提及「我女兒為什麼得憂鬱症、為什麼會自殺？」，因為「麥x勞」前主管以排班權利性侵長達1年，女兒什麼都不敢說，因為媽媽有憂鬱症，怕媽媽發病，也需要這份離家近的工作。

對方越來越過分，不顧當時女兒16、17歲下手，17歲的女兒也得了憂鬱症，也偷偷看醫生。

「她是多麼貼心的孩子，回家就是微笑說『我下班了』，在那微笑面具背後是多痛的一顆破碎的心」、「心痛跟當時深愛的男友分手，因為覺得自己配不上了」。

終於女兒辭職也有勇氣報警，「麥x勞」除了開除對方撇清關係，沒有一個交代慰問，女兒等檢方等「麥x勞」給公道，最後成為一具冰冷遺體，讓媽媽白髮人送黑髮人如何接受，司法能還公道嗎？可以把女兒活生生還來嗎？