聽新聞
0:00 / 0:00

鑽縫超車？ 機車擦撞機車 人遭公車輾死

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中昨發生死亡車禍，林姓機車騎士疑因欲超車，從蔡女的機車與東南客運公車車縫中駛過，不慎擦撞機車後倒地，遭公車右後輪輾斃。客運公司與周姓駕駛強調「我們也是遭波及」，警方偵訊後，將蔡女、周男依過失致死罪偵辦，詳細肇因仍待釐清。

昨清晨7時許，18歲蔡女、63歲林男分騎2輛機車，沿南區國光路，往中興大學方向行駛，行經國光路473號附近，林男與蔡女機車碰撞，林男倒地，當時53歲周男駕駛的公車打方向燈正欲靠站停車，林男隨即被捲入車底，當場死亡。

根據公車行車記錄器畫面，事故前林男騎車在蔡女機車後方，疑欲鑽車縫超車，從蔡女、公車中間駛過。救護車獲報到場，林男已明顯死亡。警方表示，涉案駕駛都無酒精濃度，詳細案發原因，有待後續調查釐清。

據了解，蔡女就讀夜校，騎機車上班途中發生意外，驚魂未定的她面對媒體詢問，都稱「我不知道」。

周姓司機解釋，當時2輛機車都在他的車尾，他感覺公車有起伏，疑似壓到東西才會停車。客運公司人員補充，希望死者家屬先看過案發時的監視畫面再說，以客觀事實為主，強調「我們是遭到波及」。

中興大學 公車 死亡

延伸閱讀

騎士擦撞機車倒地遭公車輾亡 肇事司機未致歉：我們是遭波及

影／驚悚畫面曝！台中騎士想超車 擦撞夜校生倒地遭公車輾死

路邊停車要打「雙黃燈還方向燈？」台南市警局這麼說！

中興大學旁車禍…東南客運輾死倒地騎士 警過失致死辦

相關新聞

熱水器裝室內釀禍 八里情侶雙亡

台北、新北市接連發生兩起一氧化碳中毒案，三人死亡。新北早餐店老闆吳姓老翁與謝姓女同居人，本月廿一日被發現倒臥住處送醫不治...

影／高速闖紅燈撞飛騎士驚悚畫面曝光 肇事男再連撞3車棄車逃

新北市1輛租賃車今天凌晨行經永和區中正路民有街口時闖紅燈，當場撞上37歲趙姓騎士，趙男噴飛倒地全身多處骨折重傷。租賃車失...

再一天就要回國…日籍7旬翁來台旅遊 陳屍北市五星飯店浴缸

台北市中山區某五星級飯店，日前傳出死亡意外，一名日本籍77歲老翁，11日早上6點多被發現陳屍在房內浴缸，送醫不治，當時浴...

鑽縫超車？ 機車擦撞機車 人遭公車輾死

台中昨發生死亡車禍，林姓機車騎士疑因欲超車，從蔡女的機車與東南客運公車車縫中駛過，不慎擦撞機車後倒地，遭公車右後輪輾斃。...

一氧化碳中毒 今年23起4死

雙北市一氧化碳中毒案共三人死亡。消防署統計今年至前天，全台發生廿三起一氧化碳中毒事件，造成三人死亡、五十九人送醫，加上昨...

開車毒駕撞死翁 男又騎車回現場

屏東縣蔡姓男子本月廿一日涉嫌施用毒品後開車，追撞曹姓老翁駕駛汽車導致翻覆，曹經送醫急救不治，蔡駛離半小時騎機車返回。警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。