鑽縫超車？ 機車擦撞機車 人遭公車輾死

台中昨發生死亡車禍，林姓機車騎士疑因欲超車，從蔡女的機車與東南客運公車車縫中駛過，不慎擦撞機車後倒地，遭公車右後輪輾斃。客運公司與周姓駕駛強調「我們也是遭波及」，警方偵訊後，將蔡女、周男依過失致死罪偵辦，詳細肇因仍待釐清。

昨清晨7時許，18歲蔡女、63歲林男分騎2輛機車，沿南區國光路，往中興大學方向行駛，行經國光路473號附近，林男與蔡女機車碰撞，林男倒地，當時53歲周男駕駛的公車打方向燈正欲靠站停車，林男隨即被捲入車底，當場死亡。

根據公車行車記錄器畫面，事故前林男騎車在蔡女機車後方，疑欲鑽車縫超車，從蔡女、公車中間駛過。救護車獲報到場，林男已明顯死亡。警方表示，涉案駕駛都無酒精濃度，詳細案發原因，有待後續調查釐清。

據了解，蔡女就讀夜校，騎機車上班途中發生意外，驚魂未定的她面對媒體詢問，都稱「我不知道」。

周姓司機解釋，當時2輛機車都在他的車尾，他感覺公車有起伏，疑似壓到東西才會停車。客運公司人員補充，希望死者家屬先看過案發時的監視畫面再說，以客觀事實為主，強調「我們是遭到波及」。