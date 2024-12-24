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高速闖紅燈撞飛騎士驚悚畫面曝光 肇事男再連撞3車棄車逃

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開車毒駕撞死翁 男又騎車回現場

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣蔡姓男子本月廿一日涉嫌施用毒品後開車，追撞曹姓老翁駕駛汽車導致翻覆，曹經送醫急救不治，蔡駛離半小時騎機車返回。警方對蔡採尿驗出安非他命反應，從他汽車上搜出毒品咖啡包及K他命，前天依公共危險、肇事逃逸罪移送，檢方聲押禁見獲准。

檢警調查，本月廿一日上午近八時，無業廿二歲蔡姓男子駕駛轎車沿屏東市和生路外側車道往東行駛，切進內側車道時，追撞前方七十歲曹姓老翁駕駛廂型車，廂型車翻覆滑行至對向車道，車頭嚴重毀損；曹創傷性血胸、全身多處骨折，被消防隊送醫急救宣告不治。

蔡駕車離開，約半小時後騎機車返回現場，警方帶回他採集尿液送驗，發現呈安非他命陽性反應，並追出他所駕駛汽車是權利車，肇事後開回屏縣內埔鄉租屋處停放，當天前往搜索，從車上搜出數包毒品咖啡包及K他命殘渣。

他坦承施用毒品，但是車禍前幾天施用，案發時趕著載妻子及小孩，不慎肇事。警方調查他涉嫌涉嫌毒駕及肇事逃逸，前天詢後移送，檢方訊後認犯罪嫌疑重大、有湮滅證據及逃亡事實，聲押禁見獲准。

屏東縣 毒品 車道

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