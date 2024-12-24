一氧化碳中毒 今年23起4死

雙北市一氧化碳中毒案共三人死亡。消防署統計今年至前天，全台發生廿三起一氧化碳中毒事件，造成三人死亡、五十九人送醫，加上昨天靜宜大學陳姓助理教授身亡已四死，提醒屋外型熱水器應裝屋外通風處。

消防署統計今年至前天一氧化碳中毒案，新北一件二人死亡、竹縣一件一人死亡一人送醫，台中六件十五人送醫最多，台北五件十二人送醫、彰化三件十人送醫、花蓮三件八人送醫、桃園二件七人送醫、台南一件四人送醫、高雄一件二人送醫。

消防署表示，一氧化碳無色、無味、無臭，卻是「有毒氣體」，被稱為居家隱形殺手，居家使用瓦斯燃燒，若不能提供充足氧氣，易因燃燒不完全產生一氧化碳；據統計，居家一氧化碳中毒多因燃氣熱水器安裝不當、環境通風不良所致，在密閉空間使用碳火或瓦斯爐具煮食、吃火鍋等，也可能一氧化碳中毒。

消防署指出，人體吸入一氧化碳，常會頭痛、噁心、暈眩、昏迷，甚至死亡，使用燃氣熱水器等設備時出現相關症狀，應立即停止使用，打開通往室外門窗通風，若身體嚴重不適，先前往通風良好室外環境，撥打一一九求助；發現一氧化碳中毒患者無呼吸心跳，應保持冷靜，實施心肺復甦術直到救護車到場。

消防署呼籲，依通風條件選擇正確型式熱水器，屋外型熱水器裝在屋外通風處，若裝在陽台不要加裝窗戶，也不要晾曬大量衣物阻礙通風；在加裝窗戶陽台或室內，應選用具強制排氣功能熱水器，如安裝錯誤，儘速聯繫合格承裝業技術士改善，完成前務必保持對外通風。