熱水器裝室內釀禍 八里情侶雙亡

通風不良 隱形殺手 新北市早餐店老闆吳姓老翁與謝姓女同居人，本月廿一日被發現倒臥住處送醫不治，瓦斯熱水器裝在室內，警方研判一氧化碳中毒致死。記者黃子騰／翻攝 台北、新北市接連發生兩起一氧化碳中毒案，三人死亡。新北早餐店老闆吳姓老翁與謝姓女同居人，本月廿一日被發現倒臥住處送醫不治，靜宜大學陳姓助理教授昨被發現陳屍台北住處；警方調查，兩案的瓦斯熱水器均裝在室內，研判一氧化碳中毒致死。

警方調查，六十九歲吳姓老翁與同年謝姓女子在新北八里區中山路開早餐店，在店內同居；本月廿一日晚間六時許，隔壁鄰居約好要拿雞肉給兩人，發現早餐店未開門，打開鐵捲門進入，見兩人躺在房間床上全身冰冷，趕緊報案。

員警趕抵檢查吳、謝已無呼吸心跳，通報消防隊送醫，經急救宣告不治。消防人員發現，瓦斯熱水器裝在浴室，雖未檢測出一氧化碳數值，且浴室乾燥，但瓦斯桶開關開啟，研判兩人洗澡後回房睡覺，因室內通風不良，瓦斯燃燒不完全產生一氧化碳，導致中毒身亡。

醫院抽血檢測，謝血液中一氧化碳含量達百分之七十二點七，確認一氧化碳中毒；吳因死亡後血管硬化，無法抽血。警方封鎖現場採證，無外力介入及打鬥痕跡，排除他殺，通知家屬，檢方相驗研判一氧化碳中毒，家屬對死因無意見，發還遺體供家屬處理後事。

靜宜大學助理教授卅九歲陳姓男子也發生一氧化碳中毒案。據調查，他利用大學期末考周，前天晚間與胞姊探望父親，昨凌晨零時許返回台北中正區中華路住處，與照護父親的外籍看護睡五樓，胞姊睡四樓。

昨上午九時許，看護向胞姊稱沒看見陳，因五樓熱水器故障，盥洗要到五樓頂的加蓋浴室，兩人前往察看，打開浴室門發現陳倒地叫不醒，蓮蓬頭持續出水，立即報案。

消防隊趕到檢查陳明顯死亡未送醫，瓦斯熱水器裝在浴室，研判一氧化碳中毒，未測得一氧化碳濃度，懷疑是開門後揮發。檢方相驗研判一氧化碳中毒，家屬對死因無意見，發還遺體。

據了解，陳碩士畢業，獲輔仁大學推薦成為斐陶斐榮譽學會榮譽會員，完成台灣大學會計系研究所博士學位，在今年中華民國管理科學學會研討會，奪下管理學報論文獎「年度最佳論文」。