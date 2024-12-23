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影／高速闖紅燈撞飛騎士驚悚畫面曝光 肇事男再連撞3車棄車逃
新北市1輛租賃車今天凌晨行經永和區中正路民有街口時闖紅燈，當場撞上37歲趙姓騎士，趙男噴飛倒地全身多處骨折重傷。租賃車失控偏移連撞路邊3輛機車才停下，駕駛隨即棄車逃逸。永和警目前已掌握開車男子身分，正通知到案釐清肇事原因。
據了解，永和警方今天凌晨1時許接獲報案，永和區中正路與民有街口發生肇逃車禍。警方及救護人員趕抵，發現37歲趙姓騎士腳部、肋骨等多處骨折，經緊急送醫急救後幸無生命危險。
警方調閱監視器發現，1輛白色租賃車凌晨1時許沿永和區中正路往中和方向行駛，行經民有街口時竟無視燈號是紅燈直接闖越，猛撞57歲趙男騎乘的機車，導致趙男當場噴飛倒地。肇事租賃車失控偏移再撞上路旁停車格3輛機車後才停下。
不料肇事男駕駛下車後竟無視倒地受傷的騎士，棄車往一旁巷弄逃逸。警方調閱沿路監視器，目前已掌握肇事男子身分，正循線通知男子到案以釐清肇責原因，另外男子闖紅燈行為將依道路交通管理處罰條例開單舉發。
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