影／高速闖紅燈撞飛騎士驚悚畫面曝光 肇事男再連撞3車棄車逃

新北市1輛租賃車今天凌晨行經永和區中正路民有街口時闖紅燈，當場撞上37歲趙姓騎士，趙男噴飛倒地全身多處骨折重傷。租賃車失控偏移連撞路邊3輛機車才停下，駕駛隨即棄車逃逸。永和警目前已掌握開車男子身分，正通知到案釐清肇事原因。

據了解，永和警方今天凌晨1時許接獲報案，永和區中正路與民有街口發生肇逃車禍。警方及救護人員趕抵，發現37歲趙姓騎士腳部、肋骨等多處骨折，經緊急送醫急救後幸無生命危險。

警方調閱監視器發現，1輛白色租賃車凌晨1時許沿永和區中正路往中和方向行駛，行經民有街口時竟無視燈號是紅燈直接闖越，猛撞57歲趙男騎乘的機車，導致趙男當場噴飛倒地。肇事租賃車失控偏移再撞上路旁停車格3輛機車後才停下。