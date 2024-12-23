快訊

高速闖紅燈撞飛騎士驚悚畫面曝光 肇事男再連撞3車棄車逃

再一天就要回國…日籍7旬翁來台旅遊 陳屍北市五星飯店浴缸

獨／金融科技產業聯盟明年2月成立 四大金控出列領銜

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高速闖紅燈撞飛騎士驚悚畫面曝光 肇事男再連撞3車棄車逃

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1輛租賃車今天凌晨行經永和區中正路民有街口時闖紅燈，當場撞上37歲趙姓騎士，趙男噴飛倒地全身多處骨折重傷。租賃車失控偏移連撞路邊3輛機車才停下，駕駛隨即棄車逃逸。永和警目前已掌握開車男子身分，正通知到案釐清肇事原因。

據了解，永和警方今天凌晨1時許接獲報案，永和區中正路與民有街口發生肇逃車禍。警方及救護人員趕抵，發現37歲趙姓騎士腳部、肋骨等多處骨折，經緊急送醫急救後幸無生命危險。

警方調閱監視器發現，1輛白色租賃車凌晨1時許沿永和區中正路往中和方向行駛，行經民有街口時竟無視燈號是紅燈直接闖越，猛撞57歲趙男騎乘的機車，導致趙男當場噴飛倒地。肇事租賃車失控偏移再撞上路旁停車格3輛機車後才停下。

不料肇事男駕駛下車後竟無視倒地受傷的騎士，棄車往一旁巷弄逃逸。警方調閱沿路監視器，目前已掌握肇事男子身分，正循線通知男子到案以釐清肇責原因，另外男子闖紅燈行為將依道路交通管理處罰條例開單舉發。

租賃車高速闖紅燈撞飛騎士。記者黃子騰／翻攝
租賃車高速闖紅燈撞飛騎士。記者黃子騰／翻攝
肇事駕駛躲進小巷內逃逸。記者黃子騰／翻攝
肇事駕駛躲進小巷內逃逸。記者黃子騰／翻攝
路旁停車格3輛機車被撞得東倒西歪。記者黃子騰／翻攝
路旁停車格3輛機車被撞得東倒西歪。記者黃子騰／翻攝
肇事的租賃車車頭毀損被棄置在路旁。記者黃子騰／翻攝
肇事的租賃車車頭毀損被棄置在路旁。記者黃子騰／翻攝

永和 紅燈

延伸閱讀

桃園通緝犯駕車狂逃！逆向闖紅燈衝稻田 警拔槍拖下車壓制

影／台中男無照酒駕又闖紅燈 轎車撞遊覽車驚險畫面曝光

高雄救護車載病患鳴笛闖紅燈 女騎士撞上倒地成傷患

新北67歲男騎YouBike闖紅燈遭撞噴飛 再收最高1200元罰單

相關新聞

北市清潔婦墜3米井身亡…8小時才被發現 兒女在國外苦無家屬到場

台北市大安區和平東路三段一棟社區大樓，昨天晚上發生墜樓意外，一名70歲徐姓婦人被發現陳屍在電梯旁通風井，消防隊救出送醫仍...

影／高速闖紅燈撞飛騎士驚悚畫面曝光 肇事男再連撞3車棄車逃

新北市1輛租賃車今天凌晨行經永和區中正路民有街口時闖紅燈，當場撞上37歲趙姓騎士，趙男噴飛倒地全身多處骨折重傷。租賃車失...

再一天就要回國…日籍7旬翁來台旅遊 陳屍北市五星飯店浴缸

台北市中山區某五星級飯店，日前傳出死亡意外，一名日本籍77歲老翁，11日早上6點多被發現陳屍在房內浴缸，送醫不治，當時浴...

友邦聖露西亞1留學生在台學習中文 北市街頭猝死

台灣友邦聖露西亞一名在台學習中文的男子猝死，因男子的家屬不在台灣，今天委託聖露西亞駐台官員赴北檢領取這名學生相驗證明書

苗栗老翁出門徹夜未歸 隔天明德水庫找到已成浮屍

苗栗市一名老翁昨晚騎機車徹夜未歸，家屬今天報案協尋，在頭屋鄉明德水庫大壩發現機車，警消據報動員，1個多小時發現老翁浮屍在...

涉毒駕撞死廂型車7旬翁肇逃 屏東22歲BMW駕駛遭收押

22歲蔡姓男子21日上午開BMW汽車行經屏東市和生路，變換車道時撞上70歲曹姓老翁駕駛廂型車，導致廂型車翻覆，車頭撞毀，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。