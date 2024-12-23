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新北路燈桿突倒釀婦摔車送醫 捷運工地怪手釀禍

中央社／ 新北23日電

新北市樹林區八德街21日下午4時許1支路燈桿突然傾倒，險砸中騎機車經過的老婦，造成老婦摔車送醫。樹林區公所今天會同相關單位會勘，初步認定捷運工地怪手勾到電纜線釀禍。

根據路口監視畫面顯示，樹林區八德街前天下午4時許有1支路燈桿突然傾倒，當時有1輛機車剛好經過，燈桿直接砸在陳姓婦人（70歲）所騎的機車前，造成陳婦摔車，所幸她僅頭部擦挫傷，經送醫治療後無大礙。

事發地附近有捷運樹林線（萬大中和樹林線2期）的工地，樹林區公所今天會同台北市捷運工程局、新北市捷運工程局及養工處等單位到場會勘，初步認為事故原因應是捷運工地怪手勾到電纜線，導致路燈桿被拉扯傾倒。

新北市養工處長鄭立輝表示，經會勘釐清事發原因後， 由於此路段已交由北捷局維管，將由台北市捷運局負責維修傾倒的路燈。

台北市捷運局指出，經會勘發現疑有電纜線位於工區上方，可能是怪手行經時勾到，導致路燈桿被拉扯傾倒，北捷局會負責傷者的慰問及醫療費用，同時也會負責修復傾倒的路燈。

新北市樹林區八德街21日下午4時許1支路燈桿突然傾倒，險砸中騎機車經過的老婦，造成老婦摔車送醫。（翻攝照片）中央社
新北市樹林區八德街21日下午4時許1支路燈桿突然傾倒，險砸中騎機車經過的老婦，造成老婦摔車送醫。（翻攝照片）中央社

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